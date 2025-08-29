ННА: Франция приветства удължаването на мироопазващата мисия на ООН в Ливан до 2026 г.

Френският президент Еманюел Макрон приветства днес единодушно приетото решение за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ЮНИФИЛ в Ливан, заявявайки, че Париж остава ангажиран с подкрепата за сигурността и суверенитета на страната, заяви ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

„Мандатът на Временните сили на ООН в Ливан, в които Франция е изцяло ангажирана, току-що беше подновен единодушно. Това е важен сигнал, който приветстваме“, каза Макрон в социалната мрежа „Екс“ (X), след като разговаря с ливанския президент Жозеф Аун и премиера Науаф Салам.

Мисията ЮНИФИЛ, създадена през 1978 г., разполага над 10 000 военнослужещи по границата между Ливан и Израел, за да подпомага сигурността и стабилността в Южен Ливан.

Макрон похвали най-новите стъпки, предприети от Бейрут за укрепване на държавната власт и призова правителството да одобри нов план, насочен към възстановяване на държавния монопол върху употребата на сила.

Той каза, че неговият пратеник Жан-Ив льо Дриан скоро ще посети Ливан и ще работи в тясно сътрудничество с местните власти, след като планът бъде приет.

Макрон подчерта, че стабилността на Ливан зависи и от спирането на израелските нападения срещу териториите на страната.

„Пълното изтегляне на израелските сили от Южен Ливан и прекратяването на всички нарушения на ливанския суверенитет са основни условия за прилагането на този план“, каза той, добавяйки, че Франция е готова да съдейства за предаването на позиции, все още заети от Израел".

Той подчерта, че Ливанските въоръжени сили трябва да останат крайъгълният камък на националния суверенитет на Ливан и обяви, че Франция ще свика две международни конференции до края на годината – едната в подкрепа на военните, а другата в подкрепа на възстановяването и реконструкцията на Ливан.

„Възстановена сигурност, утвърден суверенитет, възстановен просперитет: това е бъдещето, което искаме за Ливан, вярно на трайната сила на неговите кедри“, завърши той.

