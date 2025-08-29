Подробно търсене

Американски дипломат се извини за употребената от него дума „животински” по отношение на ливански репортери

Владимир Арангелов
Посланикът на САЩ в Турцяия и специален пратеник за Сирия Томас Барак говори на пресконференция в президентския дворец в Бейрут, 26 август 2025 година. Снимка: AP/Hussein Malla
Бейрут,  
29.08.2025 00:54
 (БТА)

Американският дипломат Томас Барак се извини снощи за употребената от него дума „животински”, по отношение на група репортери, които той се опитваше да накара да замълчат по време на пресконференция в Ливан по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед Прес.

Барак, който е посланик на САЩ в Турция и специален пратеник за Сирия, а също така е на временна мисия в Ливан, заяви, че не е имал намерение да използва думата „в унизителен смисъл”, но все пак призна, че коментарите му са били „неуместни”.

Барак посети Бейрут заедно с делегация от американски официални представители във вторник, за да обсъди усилията на ливанското правителство за разоръжаване на военната групировка „Хизбула” и за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на поредната война между Израел и „Хизбула” през ноември.

В началото на пресконференцията в президентския дворец журналистите призоваваха Барак на висок глас да се качи на подиума, след като той започна да говори от друго място в залата. След като се качи на подиума, Барак каза на журналистите да „се държат цивилизовано, да бъдат любезни и толерантни“. Той заплаши, че в противен случай ще прекрати пресконференцията по-рано.

„В момента, в който това започне да става хаотично, като животинско, ние си тръгваме“, заяви Барак.

Коментарът предизвика бурна реакция, като ливанският журналистически синдикат поиска извинение и призова за бойкот на посещенията на Барак, ако такова не бъде поднесено. Президентският дворец също публикува изявление, в което изрази съжаление за коментарите на „един от нашите гости“ и благодари на журналистите за „усилената им работа“.

В интервю, откъс от което беше публикувано снощи, Барак каза: „Животинско беше дума, която не използвах в унизителен смисъл, просто казвах „можем ли да се успокоим, можем ли да проявим малко толерантност и доброта, нека бъдем цивилизовани“. Но беше неподходящо да го правя, когато медиите просто си вършеха работата“.

„Трябваше да бъда по-щедър с времето си и по-толерантен“, добави той.

/ВА/

