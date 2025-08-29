Американски дипломат се извини за употребената от него дума „животински” по отношение на ливански репортери

site.btaАмерикански дипломат се извини за употребената от него дума „животински” по отношение на ливански репортери
Американският дипломат Томас Барак се извини снощи за употребената от него дума „животински”, по отношение на група репортери, които той се опитваше да накара да замълчат по време на пресконференция в Ливан по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед Прес.
Барак, който е посланик на САЩ в Турция и специален пратеник за Сирия, а също така е на временна мисия в Ливан, заяви, че не е имал намерение да използва думата „в унизителен смисъл”, но все пак призна, че коментарите му са били „неуместни”.
Барак посети Бейрут заедно с делегация от американски официални представители във вторник, за да обсъди усилията на ливанското правителство за разоръжаване на военната групировка „Хизбула” и за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на поредната война между Израел и „Хизбула” през ноември.
В началото на пресконференцията в президентския дворец журналистите призоваваха Барак на висок глас да се качи на подиума, след като той започна да говори от друго място в залата. След като се качи на подиума, Барак каза на журналистите да „се държат цивилизовано, да бъдат любезни и толерантни“. Той заплаши, че в противен случай ще прекрати пресконференцията по-рано.
„В момента, в който това започне да става хаотично, като животинско, ние си тръгваме“, заяви Барак.
Коментарът предизвика бурна реакция, като ливанският журналистически синдикат поиска извинение и призова за бойкот на посещенията на Барак, ако такова не бъде поднесено. Президентският дворец също публикува изявление, в което изрази съжаление за коментарите на „един от нашите гости“ и благодари на журналистите за „усилената им работа“.
В интервю, откъс от което беше публикувано снощи, Барак каза: „Животинско беше дума, която не използвах в унизителен смисъл, просто казвах „можем ли да се успокоим, можем ли да проявим малко толерантност и доброта, нека бъдем цивилизовани“. Но беше неподходящо да го правя, когато медиите просто си вършеха работата“.
„Трябваше да бъда по-щедър с времето си и по-толерантен“, добави той.
/ВА/
