Стотици ливанци протестираха в Южен Ливан срещу планирано посещение на специалния пратеник на САЩ Томас Барак

Валерия Динкова
Шиити протестират днес в град Тир в Южен Ливан заради планирано посещение там на специалния пратеник на САЩ Томас Барак. Снимка: AP/Mohammed Zaatari
Бейрут,  
27.08.2025 21:43
 (БТА)

Стотици ливанци протестираха днес в Южен Ливан срещу планирано посещение на специалния пратеник на САЩ Томас Барак - ден, след като той предизвика гнева на хората в страната заради отправено публично забележка към ливански журналисти, предаде Ройтерс.

Официалната новинарска агенция на Ливан ННА съобщи, че посещението на Барак в град Тир и граничния град Хиям са били отменени заради демонстрациите.

Протестиращите носеха лозунги с надпис "Смърт за Америка" и развяваха знамената на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и нейния шиитски съюзник - движението "Амал", се вижда на видео кадри, разпространени в социалните мрежи.

Нарастващата опозиция в Южен Ливан може да затрудни усилията на САЩ да предложат план за разоръжаването на "Хизбула", отбелязва Ройтерс.

Планът е резултат от примирието между ливанската групировка и Израел, постигнато през ноември миналата година, след продължил повече от година конфликт, избухнал след началото на войната в ивицата Газа.

САЩ обвързват плана с поетапно изтегляне на Израел от Южен Ливан, като същевременно насърчават създаването на зона за икономическо развитие в южната част на Ливан, подкрепяна от САЩ и държавите от Персийския залив, с цел да се намали зависимостта на "Хизбула" от финансиране от страна на Иран.

/СХТ/

Свързани новини

26.08.2025 14:01

Ливан ще изготви до 31 август план, с който ще убеди "Хизбула" да се разоръжи, заяви пратеникът на САЩ за региона

Ливан ще изготви до 31 август план, с който ще убеди групировката "Хизбула" да се разоръжи, заяви днес специалният пратеник на САЩ за Сирия и Ливан Томас Барак, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 22:30

Дамаск твърди, че Израел е завзел част от негова територия в Южна Сирия въпреки водените преговори

Сирия заяви днес, че Израел е изпратил 60 военнослужещи, за да поемат контрола над район край сирийската граница около планината Хермон в операция, коятонарушава нейния суверенитет и представлява допълнителна заплаха за регионалната сигурност, предаде Ройтерс.

