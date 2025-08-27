Стотици ливанци протестираха в Южен Ливан срещу планирано посещение на специалния пратеник на САЩ Томас Барак

Стотици ливанци протестираха днес в Южен Ливан срещу планирано посещение на специалния пратеник на САЩ Томас Барак - ден, след като той предизвика гнева на хората в страната заради отправено публично забележка към ливански журналисти, предаде Ройтерс.

Официалната новинарска агенция на Ливан ННА съобщи, че посещението на Барак в град Тир и граничния град Хиям са били отменени заради демонстрациите.

Протестиращите носеха лозунги с надпис "Смърт за Америка" и развяваха знамената на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и нейния шиитски съюзник - движението "Амал", се вижда на видео кадри, разпространени в социалните мрежи.

Нарастващата опозиция в Южен Ливан може да затрудни усилията на САЩ да предложат план за разоръжаването на "Хизбула", отбелязва Ройтерс.

Планът е резултат от примирието между ливанската групировка и Израел, постигнато през ноември миналата година, след продължил повече от година конфликт, избухнал след началото на войната в ивицата Газа.

САЩ обвързват плана с поетапно изтегляне на Израел от Южен Ливан, като същевременно насърчават създаването на зона за икономическо развитие в южната част на Ливан, подкрепяна от САЩ и държавите от Персийския залив, с цел да се намали зависимостта на "Хизбула" от финансиране от страна на Иран.