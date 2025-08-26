Подробно търсене

Ливан е изправен пред безпрецедентен недостиг на вода

Ниски нива на водата в езерото Караун, един от най-големите водни резервоари в Ливан. Снимка: АП/Hussein Malla
26.08.2025 22:07
Ливан е изправен пред безпрецедентен недостиг на вода, заяви днес министърът на енергетиката и водните ресурси Жозеф Сади, предаде ДПА.

Причината е 51% спад в количеството на валежи в сравнение със средните стойности от предишни години, каза той на пресконференция в столицата Бейрут.

Броят на дъждовните дни също е спаднал драстично от 75 на 45 дни, каза още Сади, цитиран от ливанската новинарска агенция ННА, и допълни, че много язовири и подземни водоеми са само частично пълни.

По думите на Сади ситуацията с водата е катастрофална, като вече са влезли в действие краткосрочни планове за извънредни ситуации и са предприети по-дългосрочни реформи за справяне с положението.

Свързани новини

19.08.2025 13:43

ННА: Ливански министър заяви, че рестартирането на проекта за летище в Клаят е ключово за икономиката на Северен Ливан

Ливанският министър на благоустройството и транспорта Фаиез Расамни заяви в реч, която произнесе на остров Абдел Уахаб в Триполи, че градът притежава „огромна енергия и възможности“, които го правят социално-икономически модел, достоен за подражание в цял Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
12.08.2025 19:45

Ирак обмисля да изнася петрол през ливанското пристанище Триполи

Иракското министерство на петрола обмисля износ на петрол през пристанището Триполи в Ливан, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс. Багдад ще проучи възможностите за възобновяване на неработещия петролопровод за износ на петрол между Ирак и
29.03.2025 22:49

Ирак ще снабдява Ливан с гориво за още шест месеца

Ирак се съгласи да снабдява Ливан с гориво за още шест месеца, се казва в изявление на кабинета на иракския министър-председател Мохамед Шия ас Судани, предаде Ройтерс. С това се подновява сделка, с която да се преодолее големия недостиг на електроенергия в Ливан.

