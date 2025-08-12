Подробно търсене

Ирак обмисля да изнася петрол през ливанското пристанище Триполи

Галя Горнишка
Ирак обмисля да изнася петрол през ливанското пристанище Триполи
Ирак обмисля да изнася петрол през ливанското пристанище Триполи
Снимка: AP/Hadi Mizban
Багдад,  
12.08.2025 19:45
 (БТА)

Иракското министерство на петрола обмисля износ на петрол през пристанището Триполи в Ливан, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс.

Багдад ще проучи възможностите за възобновяване на неработещия петролопровод за износ на петрол между Ирак и Сирия. Министерството планира да сформира съвместен комитет за оценка на състоянието на тръбопровода, се посочва още в изявлението.

На този фон днес сирийският енергиен министър Мухамад ал Башир е на посещение в Ирак, на което ще обсъди с иракските власти сътрудничеството в областта на петрола, газа и енергетиката.

През април Ирак изпрати високопоставена делегация в Дамаск, за да оцени осъществимостта на възобновяването на петролопровода между Ирак и Сирия. Багдад се надява чрез него да диверсифицира експортните маршрути на фона на разширяващия се производствен капацитет на страната.

/ИЦ/

Свързани новини

11.08.2025 19:05

Пълно прекъсване на електроснабдяването в Ирак заради рекордни температури и увеличено потребление

Електропреносната мрежа на Ирак претърпя днес "пълно прекъсване на електрозахранването", причинено от "рекордното покачване на температурите" и увеличаването на потреблението на ток, което доведе до спирането на два електропровода, предаде Франс

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:14 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация