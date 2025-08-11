Подробно търсене

Пълно прекъсване на електроснабдяването в Ирак заради рекордни температури и увеличено потребление

Марин Милков
Пълно прекъсване на електроснабдяването в Ирак заради рекордни температури и увеличено потребление
Пълно прекъсване на електроснабдяването в Ирак заради рекордни температури и увеличено потребление
Снимка: AP/Hadi Mizban
Багдад,  
11.08.2025 19:05
 (БТА)

Електропреносната мрежа на Ирак претърпя днес "пълно прекъсване на електроснабдяването", причинено от "рекордното покачване на температурите" и увеличаването на потреблението на ток, което доведе до спирането на два електропровода, предаде Франс прес, позовавайки се на министерството на електричеството на страната.

Въпреки че домакинствата все още могат да черпят електроенергия от генератори, които обикновено компенсират прекъсванията на електрозахранването, "пълното спиране на електричеството" идва в момент, когато температурите достигат до 50 градуса по Целзий в Багдад, както и в централната и южна част на страната.

Увеличеното търсене на електроенергия засяга особено силно провинция Кербала, към която тази седмица се стичат милиони шиитски поклонници за религиозно честване, допълни министерството на електричеството.

/ЕС/

Свързани новини

25.05.2025 17:12

Водните запаси на Ирак са на 80-годишен минимум

Водните запаси на Ирак са на най-ниското равнище от 80 години насам на фона на намаляването на нивото на реките Тигър и Ефрат след сухия дъждовен сезон, предаде Франс прес.  Осигуряването на вода е основен проблем в страната с 46 милиона души
25.04.2025 16:05

Иракска делегация в Дамаск обсъжда възстановяването на петролопровод през територията на Сирия

Ирак е изпратил днес делегация в Дамаск, която трябва да проучи възможността за възстановяване на петролопровод, по който да се транспортира иракски петрол през територията на Сирия до пристанища на Средиземно море. Това се посочва в съобщение,
09.03.2025 17:49

Вашингтон не поднови дерогацията, позволяваща на Ирак да купува електроенергия от Иран

Вашингтон не поднови дерогацията, предоставена на Ирак през 2018 г., която позволяваше на Багдад да внася електроенергия от съседен Иран въпреки наложените от САЩ санкции. Това съобщи днес говорителка на посолството на САЩ в иракската столица,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация