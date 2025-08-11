Пълно прекъсване на електроснабдяването в Ирак заради рекордни температури и увеличено потребление

Електропреносната мрежа на Ирак претърпя днес "пълно прекъсване на електроснабдяването", причинено от "рекордното покачване на температурите" и увеличаването на потреблението на ток, което доведе до спирането на два електропровода, предаде Франс прес, позовавайки се на министерството на електричеството на страната.

Въпреки че домакинствата все още могат да черпят електроенергия от генератори, които обикновено компенсират прекъсванията на електрозахранването, "пълното спиране на електричеството" идва в момент, когато температурите достигат до 50 градуса по Целзий в Багдад, както и в централната и южна част на страната.

Увеличеното търсене на електроенергия засяга особено силно провинция Кербала, към която тази седмица се стичат милиони шиитски поклонници за религиозно честване, допълни министерството на електричеството.