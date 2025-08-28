Мистиката присъства навсякъде, но не е универсален език, каза пред БТА художникът Любен Хранов

Мистиката присъства навсякъде, но не е универсален език. Това каза за БТА художникът Любен Хранов на откриването на неговата самостоятелна изложба тази вечер в галерия Arsenal of art в Пловдив.

Експозицията от 18 платна беше открита от художничката Моника Роменска. „На мен се падна нелеката задача, но и чест да открия изложбата. И вчера като дойдох, за да видя картините предварително, много приятно ахнах. Защото много изложби, в които влизаме от колегията, пък и публиката, са пълни с хубави картинки, дето хем трябва да кажеш нещо приятно, за да му е приятно и на автора, хем се чудиш какво да кажеш. Но колкото и трудно да е това пространство тук, защото то само по себе си носи един друг интериор – тежък интериор, когато човек влезе, първото и единственото, което вижда са картините на Любен Хранов“, каза пред присъстващите Роменска.

Тя посочи, че това е изложба, създадена не само с дарбата на художника, на рисувача, на живописеца, а и с една много висока и дълбока мисъл. „Човек трябва да е подготовен за изкуството. Както влиза в концертната зала и се радва, когато чуе Бах или Моцарт и ги разпознава, по същия начин трябва да се отнесе малко по-сериозно и към изложбените зали“, каза художничката.

Всяка една от работите на художника е една вселена и съвсем не случайно той е нарекъл изложбата си „Одисея Мистика“, защото одисея е едно житейско пътуване, което е изпълнено с приключения, с рискове, с възхищение, с много опасности, но и с много удоволствия, и разбира се, с голяма отговорност, допълни тя.

Според нея Одисея е един, макар че е доста рисков елемент, много отговорен за всички останали, които води заедно със себе си и е накарал да повярват, че трябва да тръгнат след него, докато мистиката – това е вярата в тайнственото, в свръхестественото и в божественото.

Картините, носещи мистичните имена като „Мислител”, „Олтар”, „Ритуал”, „С гръб към хоризонта”, „В просъница”, „Нощ в Сонора”, „Хронос” могат да бъдат видяни до 17 септември.

Любен Хранов е роден на 30 ноември 1979 г. в Пловдив. Завършва Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в града, а през 2005 г. и специалност „Дърворезба" в Националната художествена академия, в София. Няколко години живее в САЩ. В творческата си биография е записал участия в няколко сборни и самостоятелни изложби. Негови произведения са притежание на частни колекции в България, Нидерландия, Англия, САЩ.