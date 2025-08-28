Разяснителна кампания за въвеждането на еврото и процеса на превалутиране започна НОИ - Търговище сред възрастни хора

Разяснителна кампания и срещи с възрастните хора в област Търговище във връзка с въвеждане на еврото и процеса на превалутиране на пенсиите и обезщетенията започна Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в Търговище, съобщи за БТА директорът му Петър Стоицов.

Първата среща на екипа от експерти от ТП на НОИ - Търговище бе в Комплекса за социални услуги в търговищкото село Съединение. Служителите на института запознаха възрастните хора с промените в изплащането на пенсиите и обезщетенията след преминаване на страната ни към единната европейска валута. По време на срещата са раздадени и информационни листовки.

Инициативата продължава с планирани посещения на пенсионерски клубове и пощенски станции в региона. Предстои да се изготви график за посещения на пощенски станции в малки населени места в областта, като това ще е през дните, определени за получаване на пенсиите от 7-мо до 20- то число на месеца, допълват от ТП на НОИ - Търговище.

Всички граждани следва да знаят, че превалутирането ще се извършва по утвърден ред в търговските банки, в Българската народна банка, а там, където няма клон на търговска банка, от пощенските станции, като на служителите им ще бъде изрично указан редът за обмяна, подчертават от ръководството на институцията.

От институцията допълват, че до края на годината всички плащания, които се извършват от НОИ, ще бъдат само в български лева. В тази връзка призовават гражданите да са внимателни и ако имат съмнения за злоупотреба да подадат сигнал към Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите или да се свържат с най-близкото поделение на НОИ.

Кампанията се провежда на национално ниво и основната цел е хората да бъдат информирани и да бъдат предпазени от опити за злоупотреби и измами.