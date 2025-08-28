МИНА: Черна гора отчита над милион туристически нощувки през юли

Според предварителните данни, публикувани от черногорското статистическо бюро Монстат, през юли в страната са регистрирани 234 400 туристически посещения в колективните места за настаняване, което е довело до 1,04 милиона нощувки, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„От общия брой нощувки в колективните места за настаняване чуждестранните туристи са 90,8%, а местните - 9,2%“, се казва в прессъобщение на Монстат.

През юли 92,9% от общия брой нощувки са осъществени в крайбрежния район, 3,7% в столицата, 2,2% в планинските райони и 1,2% в други дестинации.

Колективното настаняване се отнася до хотели, курорти, мотели, ваканционни центрове, хостели и къмпинги и не включва индивидуалното, така нареченото частно настаняване в къщи, стаи и апартаменти.

