Световноизвестната латино звезда Рики Мартин ще изнесе концерт в Букурещ на 16 декември, съобщиха за БТА организаторите. Шоуто ще бъде в най-големия изложбен център – Ромекспо.

Събитието е част от световното му турне Ricky Martin Live 2025. Феновете ще чуят някои от най-големите му хитове, включително „Livin' la Vida Loca“, „She Bangs“, „María“ и „The Cup of Life“.

Много визуални ефекти, група на живо и седем танцьори ще съпътстват шоуто на Рики Мартин, който е продал над 70 милиона записи по целия свят.

Билетите вече се продават чрез местните платформи за билети, като цените варират от 327 (131 лв) до 716 леи (284 лв).