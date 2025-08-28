АА: Стабилността на Сирия е пряко свързана със сигурността на Турция, заяви турското министерство на отбраната

Стабилността на Сирия е пряко свързана със сигурността на Турция и всяка стъпка, предприета в тази посока, допринася за мира в региона, заяви днес турското Министерство на националната отбрана, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

„Турция вярва, че Сирия ще постигне стабилност чрез централизиран модел на управление, който защитава териториалната цялост и суверенитет на страната, като същевременно предотвратява настъплението на сепаратистки елементи“, заявиха представители на министерството в седмичния брифинг за медиите.

Министерството на отбраната на Турция отбеляза, че дейностите по обучение и консултации, насочени към повишаване на капацитета на сирийските въоръжени сили, продължават съгласно меморандума, подписан със Сирия на 13 август.

„В този контекст Турция ще предостави необходимата подкрепа за създаването на учебни центрове, планирани в съответствие с исканията на Сирия“, заявиха от министерството, добавяйки: „Турция ще подкрепи всички мерки, които сирийското правителство предприеме, за да запази единството и целостта на страната.“

Продължаващите атаки на Израел са „насочени срещу мира и стабилността в региона“

Говорителят на турското министерство на отбраната Зеки Актюрк заяви пред медиите, че Израел продължава безразсъдните си атаки, „насочени срещу мира и стабилността в региона“.

Борбата за оцеляване на палестинския народ в Газа, подложен на глад, става все по-непоносима с всеки изминал ден, а кланетата, извършвани от израелските сили, умишлено насочени срещу невинни цивилни и журналисти, включително тези в болници, продължават, заяви Актюрк.

„Нападенията срещу независими журналисти имат за цел да попречат на международната общност да стане свидетел на кланетата и хуманитарната трагедия там. Безнаказаността за военни престъпления и международни нарушения, извършени от Израел, само подсилва безграничното му насилствено поведение“, добави той.

Актюрк каза, че предвид подобни действия, осигуряването на трайно прекратяване на огъня в Газа, поддържането на коридорите за хуманитарна помощ отворени без прекъсване и търсенето на отговорност от страна на отговорните лица са основни задължения на международната общност. Той отбеляза, че „атаките на Израел в Сирия, Ливан и Йемен също подкопават сигурността и стабилността на нашия регион.“

„От съществено значение е Израел да зачита териториалната цялост и суверенитета на всички съседи и държави в региона в името на мира и стабилността в региона“, каза той.

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)