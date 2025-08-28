Подробно търсене

Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в космоса

Елена Христова
Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в космоса
Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в космоса
Капсулата на "Спейс Екс", с която семената се завърнаха от Международната космическа станция. Снимка: АП/НАСА
Лагос,  
28.08.2025 20:40
 (БТА)

Когато нигерийският изследовател Темидайо Ониосун избира семе от пъпеш, наречено егуси, за да го изпрати на космическа мисия, това не е само заради науката, но и заради символиката, предаде Ройтерс. 

Егуси, основен продукт в много западноафрикански кухни, се превърна в неочакван посланик на наследството на континента на борда на Международната космическа станция (МКС), след изстрелването си от космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида по-рано този месец.

"Всички в Нигерия ядат егуси, а също и хора в някои други западноафрикански страни и африканци от диаспората, така че тази мисия е нещо, с което могат да се идентифицират. Егуси е семето, което разказва нашата история", казва Ониосун. 

Егуси, основен източник на протеини, е сред група семена на култури от Коста Рика, Гватемала, Армения и Пакистан, поставени в специални епруветки и изпратени на МКС с космическата капсула "Дракон" на "Спейс Екс", изстреляна на 1 август.

Нигерийските семена от пъпеш, доставени от местни пазари в щата Ойо в Нигерия, прекараха седем дни в орбита на борда на орбиталната станция, преди да се върнат на Земята с предишния екипаж на "Дракон" на 9 август.

"Беше невероятно, защото предния ден изстрелването беше отменено заради времето. Така че залогът беше голям. Но в мига, в който ракетата наистина излетя, чувството беше   сюрреалистично", казва Ониосун.

Нигерийската космическа агенция NASRDA изпрати егуси и още пет вида семена на култури с мисия на НАСА за целите на финансирани от държавата селскостопански изследвания. 

Егуси на Ониосун бяха добавени като културна инициатива от Space in Africa - компания за пазарно проучване, която той основава, фокусирайки се върху африканската космическа и сателитна индустрия.

Семената, които бяха в орбита, сега се разпределят между изследователи, които да проучат ефекта от престоя им в космоса върху техните хранителни свойства.

Ученият от Университета на Флорида Вагнер Вендраме - един от изследователите, казва, че семената ще бъдат размножени инвитро и ще бъдат анализирани за генетични промени, предизвикани от характерната за космоса микрогравитация.

"Разглеждайки промените в растенията и самите семена, можем да се запитаме дали те все още са същите? Ще осигуряват ли същото ниво на хранителни вещества за астронавтите?", казва изследователят. 

Ониосун допълва, че целта му е култури, произхождащи от Африка, да бъдат част от бъдещите хранителни системи на Луната и Марс, ако обитаването на космоса се разрасне през идните десетилетия.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

15.01.2024 19:32

В Китай експериментално засаждат семена от картофи, които са били в космоса

Китайски изследователи започнаха опити за размножаване на 66 500 семена от картофи, които пътуваха до космоса на борда на кораба "Шънчжоу-16" заедно с екипажа, предаде Синхуа.  Семената на картофите останаха в космоса повече от 180 дни. След
01.11.2023 15:05

Нови проби от научни експерименти на китайската космическа станция ще бъдат изследвани на Земята

Петата партида научни експериментални проби от китайската космическа станция „Тянгун“ пристигнаха в Пекин след завръщането на екипажа на „Шънчжоу-16“ във вторник, съобщи Синхуа. На Земята бяха донесени проби от 19 научни експеримента, тежащи около
19.04.2023 11:43

Семена от култури се завръщат от космоса в проект на Международната агенция за атомна енергия и ФАО

Семена, изпратени в космоса миналата година, се завърнаха на Земята като част от съвместните усилия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) за разработване на устойчиви

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:03 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация