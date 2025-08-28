Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в космоса

Когато нигерийският изследовател Темидайо Ониосун избира семе от пъпеш, наречено егуси, за да го изпрати на космическа мисия, това не е само заради науката, но и заради символиката, предаде Ройтерс.

Егуси, основен продукт в много западноафрикански кухни, се превърна в неочакван посланик на наследството на континента на борда на Международната космическа станция (МКС), след изстрелването си от космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида по-рано този месец.

"Всички в Нигерия ядат егуси, а също и хора в някои други западноафрикански страни и африканци от диаспората, така че тази мисия е нещо, с което могат да се идентифицират. Егуси е семето, което разказва нашата история", казва Ониосун.

Егуси, основен източник на протеини, е сред група семена на култури от Коста Рика, Гватемала, Армения и Пакистан, поставени в специални епруветки и изпратени на МКС с космическата капсула "Дракон" на "Спейс Екс", изстреляна на 1 август.

Нигерийските семена от пъпеш, доставени от местни пазари в щата Ойо в Нигерия, прекараха седем дни в орбита на борда на орбиталната станция, преди да се върнат на Земята с предишния екипаж на "Дракон" на 9 август.

"Беше невероятно, защото предния ден изстрелването беше отменено заради времето. Така че залогът беше голям. Но в мига, в който ракетата наистина излетя, чувството беше сюрреалистично", казва Ониосун.

Нигерийската космическа агенция NASRDA изпрати егуси и още пет вида семена на култури с мисия на НАСА за целите на финансирани от държавата селскостопански изследвания.

Егуси на Ониосун бяха добавени като културна инициатива от Space in Africa - компания за пазарно проучване, която той основава, фокусирайки се върху африканската космическа и сателитна индустрия.

Семената, които бяха в орбита, сега се разпределят между изследователи, които да проучат ефекта от престоя им в космоса върху техните хранителни свойства.

Ученият от Университета на Флорида Вагнер Вендраме - един от изследователите, казва, че семената ще бъдат размножени инвитро и ще бъдат анализирани за генетични промени, предизвикани от характерната за космоса микрогравитация.

"Разглеждайки промените в растенията и самите семена, можем да се запитаме дали те все още са същите? Ще осигуряват ли същото ниво на хранителни вещества за астронавтите?", казва изследователят.

Ониосун допълва, че целта му е култури, произхождащи от Африка, да бъдат част от бъдещите хранителни системи на Луната и Марс, ако обитаването на космоса се разрасне през идните десетилетия.