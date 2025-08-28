Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши в днешната сесия

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) днес се повишават с изключение на BGREIT (секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти), показват данните на борсовата платформа.

Основният индекс на БФБ SOFIX е нагоре с 0,81 на сто до 1076,80 пункта. Широкият измерител BGBX40 се повиши с 0,49 на сто до 195,06 пункта. Пазарът "Бийм" е с ръст от 0,51 на сто до 110,98 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 2 794 736 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 33 828 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 20 513 лева.

Книжата на "Софарма" АД поскъпнаха с 0,80 на сто и се търгуват по 2,52 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са нагоре с 0,72 на сто и се продават по 1,39 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се повиши с 0,37 на сто до 5,44 лева за брой, а тази на "Централна кооперативна банка" АД остава без промяна. Книжата ѝ се търгуват по 1,70 лева за брой. Акциите на "Българска фондова борса" АД поскъпват с 4,76 на сто до 9,90 лева на акция.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД са нагоре с 6,92 на сто до 2,78 лева на брой. Акциите на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД са надолу с 3,70 на сто до 1,30 лева едната. Акциите на "ИмПулс растеж" АД отстъпват с 0,63 на сто и се търгуват по 1,57 лева за брой.