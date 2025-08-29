Ръст за повечето индекси на БФБ при оборот от близо 3 млн. лева в последната сесия за седмицата

Четири от петте индекса на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха повишение в последната търговска сесия за тази седмица. Основният индекс SOFIX нарасна с 0,45 на сто до 1081,60 пункта, докато индикаторите BGBX40 и BGREIT добавиха 0,28 на сто и 0,34 на сто до съответно 195,60 пункта и 231,57 пункта. BGTR30 нарасна с 0,19 на сто до 960,79 пункта, а beamX бе единственият индекс, приключил търговията на негативна територия, отстъпвайки с 1,35 на сто до равнище от 109,48 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 2,62 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 4641 лева, на пазарът "Бийм" бе отчетен оборот от близо 85 000 лева, а на MTF BSE International, където се търгуват акциите на международни компании, бе регистриран оборот от 178 151 лева.

Най-търгуваните акции днес бяха тези на "Софарма" АД. В рамките на 112 сделки инвеститорите прехвърлиха 117 487 лота, реализирайки оборот от близо 300 000 лева. Книжата на дружеството поскъпнаха с 5,16 на сто до цена от 2,65 лева за брой. "Софарма" АД отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 86,05 млн. лева на консолидирана основа към края на месец юни тази година, сочи отчетът за доходите на компанията за второто тримесечие на тази година, публикуван днес на портала x3news.com. За сравнение, печалбата преди облагане с данъци за същия период на миналата година бе 53,45 млн. лева.

Книжата на "Доверие обединен холдинг" АД днес поскъпнаха с 2,42 на сто до цена от 9,3 лева за брой. Това се случи след 54 сделки за 20 611 лота, оформили оборот от малко над 190 000 лева. Компанията отчита печалба преди данъци в размер на 97,25 млн. лева на консолидирана основа към края на първите шест месеца на тази година, сочи отчетът на дружеството, също публикуван днес. За сравнение, печалбата преди данъци за същия период на миналата година бе 44,16 млн. лева.

В резултат на 21 сделки за 2309 лота от емисията на "Българска фондова борса" АД, реализирали оборот от близо 23 000 лева, книжата на дружеството поскъпнаха с 1,01 на сто до цена от 10 лева за лот. "Българска фондова борса" АД отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 9,4 млн. лева на консолидирана основа към края на месец юни тази година, сочи отчетът на компанията, публикуван днес. За сравнение, през същия период на миналата година консолидираната печалба преди данъци е възлизала на 8,9 млн. лева.