Повечето индекси на БФБ отчетоха повишение днес

Повечето индекси на Българска фондова борса (БФБ) регистрираха повишение днес. Индикаторите BGREIT и BGTR30 нараснаха с 0,41 на сто и 0,19 на сто до съответно 230,23 пункта и 957,58 пункта, а beamX записа ръст от 2,59 на сто до равнище от 111,24 пункта. Основният индекс на БФБ, SOFIX, отчете минимално понижение от 0,03 пункта до ниво от 1068,73 пункта, а BGBX40 намаля с 0,01 на сто до равнище от 194,22 пункта.

Дневният оборот на основен пазар на БФБ днес достигна 1,48 млн. лева, докато на алтернативен пазар бяха сключени сделки за 5835 лева. На пазар "Бийм“ бе отчетен оборот от близо 22 000 лева, а на MTF BSE International, където се търгуват книжата на международни компании, оборотът възлезе на близо 155 000 лева.

Най-търгуваните акции днес бяха тези на "Софарма“ АД. В рамките на 28 сделки инвеститорите изтъргуваха 68 174 лота, реализирайки оборот от близо 169 000 лева. Книжата на компанията не измениха цената си като, оставяйки на ниво от 2,48 лева за брой.

Оборот от 519 721 лева бе отчетен в резултат на 8 сделки за 101 900 лота на "Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. Акциите на дружеството поскъпнаха с 1,96 на сто до цена от 5,2 лева за лот.

Книжата на "Трейс груп холд“ АД поевтиняха днес с 3,36 на сто до 5,75 лева за брой, като това се случи след 8 сделки за 668 лота, реализирали оборот от близо 4000 лева.

Спад от 2,68 на сто до цена от 0,72 лева за брой отчетоха акциите на "Химимпорт“ АД след 9 сделки за 17 112 лота, оформили оборот от малко над 12 400 лева.