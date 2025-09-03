Подробно търсене

Повечето индекси на Българската фондова борса днес растат

Мартин Леков
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
03.09.2025 17:53
 (БТА)
Четири от петте индекса на Българска фондова борса днес приключиха търговската сесия с повишение. Основният индекс, SOFIX, нарасна с 0,18 на сто до равнище от 1085,35 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT добавиха 0,08 на сто и 0,07 на сто до съответно 196,20 пункта и 231,11 пункта. BGTR30 записа ръст от 0,17 на сто до ниво от 959,24 пункта. Единствено beamX отчете спад днес, отстъпвайки с 0,50 на сто до 107,16 пункта.

Оборотът днес на основен пазар достигна 5,55 млн. лева, а на алтернативен пазар бяха сключени сделки за близо 423 000 лева. На пазара "Бийм" бе регистриран оборот от 257 536 лева, докато на MTF BSE International оборотът възлезе на 127 682 лева. 

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Софарма" АД. В рамките на 57 сделки бяха прехвърлени 37 659 лота, реализирайки оборот от 102 229 лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 1,49 на сто до цена от 2,73 лева за брой.

21 сделки за общо 270 000 лота от емисията на "Сила холдинг" АД бяха сключени днес, оформяйки оборот от 842 400 лева. Акциите на дружеството не измениха цената си, като се търгуват срещи 3,12 лева за лот.

По 15 сделки бяха сключени с книжата на "Българска фондова борса" АД и "Сирма груп холдинг" АД, като акциите "Българска фондова борса" АД не измениха цената си, запазвайки ниво от 9,75 лева за брой, докато тези на "Сирма груп холдинг" АД поевтиняха с 1,47 на сто до 1,34 лева за лот.

/ИЦ/

