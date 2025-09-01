Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX днес се повишава минимално

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повишава с минималното 0,01 на сто до 1081,68 пункта в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. Широкият измерител BGBX40 расте с 0,26 на сто до 196,10 пункта. Останалите борсови индекси на БФБ се понижават. От тях пазарът "Бийм" е надолу с 1,74 на сто до 107,58 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 12 563 781 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 387 782 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 37 422 лева.

Книжата на "Софарма" АД поскъпнаха с 0,75 на сто и се търгуват по 2,67 лева едната. Без промяна са акциите на "Централна кооперативна банка" АД, като те се купуват по 1,70 лева за брой. Акците на "Монбат" АД и на "Химимпорт" АД също остават без промяна и се предлагат по 2,10 лева за брой и по 0,7250 лева за брой.

Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД пада с 2,58 на сто до 5,28 лева за една акция. Акциите на "Българска фондова борса" АД поевтиняват с 1 на на сто до 9,90 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД са надолу с 3,85 на сто до 2,50 лева на брой. Акциите на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД поскъпват с 1,54 на сто до 1,32 лева едната. Акциите на "ИмПулс растеж" АД отстъпват с 0,64 на сто и се продават по 1,56 лева за брой.