Над 9 милиона лева е оборотът на основния пазар на БФБ в днешната сесия

Оборот от над 9 милиона лева е реализиран на основния пазар на Българската фондова борса (БФБ) в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. Общият оборот за деня на борсата е за близо 12 милиона лева.

Основният индекс на БФБ SOFIX днес се повиши с 0,16 на сто до 1083,45 пункта. Широкият измерител BGBX40 падна с 0,03 на сто до 196,04 пункта. Останалите борсови индекси на БФБ се движиха разнопосочно. От тях пазарът "Бийм" е нагоре с 0,11 на сто до 107,70 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени 290 сделки за 9 255 174 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът бе за 308 870 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 21 276 лева.

Книжата на "Софарма" АД поскъпнаха с 0,75 на сто и до 2,69 лева едната. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД е нагоре с 0,76 на сто до 5,32 лева за една акция. Акциите на "Българска фондова борса" АД поевтиняват с 1,52 на сто до 9,75 лева за брой.

Без промяна са акциите на "Централна кооперативна банка" АД, като те се купуват по 1,70 лева за брой. Акциите на "Монбат" АД също остават без промяна и се предлагат по 2,10 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД се търгуват на същата цена от вчера - по 2,50 лева едната. Акциите на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД поскъпват с 0,76 на сто до 1,33 лева едната. Акциите на "Глобал гейминг солюшънс" АД се сриват с 21,08 на сто и се продават по 0,65 лева за брой. Книжата на "Биодит" АД са надолу с 1,76 на сто до 0,33 лева за брой.