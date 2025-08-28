Посланикът на Украйна в България пред БТА: Високо ценим приноса на Пловдив и пловдивчани в подкрепата на Украйна

Изложбата на украинските художници в Пловдив за нас е важно събитие в рамките на отбелязването на Деня на независимостта на Украйна. Представяме Украйна и запознаваме българските ни приятели с пулса на Украйна и украинското съвременно изкуство. Това каза пред БТА посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук на откриването на изложба, посветена на 34-годишнината от обявяването на независимостта на Украйна в галерия „Димитър Георгиев“ в Пловдив тази вечер.

"Благодарим на Димитър Георгиев, почетен консул на Украйна в град Пловдив за многогодишните му усилия за надграждането на приятелските отношения между двете страни. Високо ценим приноса на Пловдив и пловдивчани в подкрепата на Украйна, и особенно приема на украинските разселени лица, бягащи от войната", добави тя.

„Днес украинският народ плаща страшна цена за защитата на своята страна и за сигурността на цялата европейска демократична общност. За всяка страна националният празник има специално значение. Украинците вече го отбелязват 12 години в борба срещу агресора и 4 години в условия на пълномащабната война на Русия срещу Украйна“, каза пред присъставащите посланикът.

Олеся Илашчук посочи, че тази нощ Русия отново е атакувала Украйна с ракетни дронови удари, при които са загинали 18 души, четири от които са деца. „Пострадали са десетки цивилни хора. Разрушени са стотици обекти на жилищната и гражданската инфраструктура. Това е жесток, варварски, циничен отговор на Кремъл на всички мирни усилия на демократичния свят“, добави Илашчук.

„Изложбата представя общо 21 творби на художниците Оксана Стратийчук, Илья Богдановски и Катерина Косьяненко. Избраните автори са от различни поколения и с множество международни изяви, чието творчество отразява непримиримостта към войната, съхраняването на културните ценности и исконните човешки стойности. И тримата творци са завършили висше художствено образоване, специалност „Графика“, но за тази изложба подбрахме 11 маслени платна от Катерина Косяненко, 6 творби рисувани върху дърво от Иля Богдановски и 4 офорта на Оксана Стратийчук".Това каза за БТА проф. Емилия Константинова, управител на на музейната галерия.

Тя посочи, че Оксана Стратийчук има зад гърба си две успешни самостоятелни изложби, които са предизвикали интереса на българските колекционери с изяществото на рисунака и почти ювелирната точност – стил, който тя демонстрира по неуспорим начин в творбите си. „Бих казала, че тя е един от представителите на съвременната графична украйнска школа наложена в световен аспект“, добави проф. Константинова.

По думите й Илья Богдановки е израелски художник, куратор и участник в групови и самостоятелни изложби по цял свят.Носител е на държавната награда Shern за специален принос към културата и обществото на Израел в номинация „Пластични изкуства“ и дългогодишен преподавател по гравюра в Shenkar College of Engineering and Design в Тел-Авив, той също е познат на пловдивската публика. „Той пое инициативата и организира група израелски творци да дарят свои картини за благотворителната изложба „Изкуство за мир“ в Народната библиотека „Иван Вазов“, в Пловдив, под егидата на почетния консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев. Включването в тази кауза помогна за набирането на средства за украинците, избягали от войната и настанени във Втори дом в Пловдив. Този жест на подкрепа е пример за солидарност, който не може да бъде забравен“, каза проф. Константинова.

Темата за мира вълнува и художничката Катерина Косьяненко, която е от по-младото поколение автори, в чието творчество ясно се вижда изграждането на нова иконология, преплитаща познатите църковно-литургични иконописни традиции със символиките на графитите като част от неформалната градска културна среда, коментира професора.

Експозицията беше открита от Димитър Георгиев, създател и собственик на музейната галерия. „Изложбата е на трима много различни автори, които и днес в тези условия продължават да творят да показват културното разнообразие на Украйна. Показват, че мислят и за бъдещето на своето време“, каза той.

Изложбата, която съдържа 21 подбрани платна, може да бъде разгледана до 11 септември.