КАБАР: Министрите на външните работи на Киргизстан и Армения проведоха телефонен разговор

site.btaКАБАР: Министрите на външните работи на Киргизстан и Армения проведоха телефонен разговор
Министърът на външните работи на Киргизстан Жеенбек Кулубаев проведе телефонен разговор с арменския си колега Арарат Мирзоян, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
Двамата министри са обсъдили състоянието и перспективите за развитие на отношенията между Киргизстан и Армения. Те са обменили и мнения по ключови въпроси от регионалния и международния дневен ред, съобщи външното министерство в Бишкек.
Кулубаев и Мирзоян са изразили взаимен интерес от поддържането на редовни политически и икономически контакти с цел укрепване на високото ниво на двустранните отношения.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина