Атанаси Петров
КАБАР: Министрите на външните работи на Киргизстан и Армения проведоха телефонен разговор
Изображение: КАБАР
Бишкек,  
28.08.2025 20:57
 (БТА)

Министърът на външните работи на Киргизстан Жеенбек Кулубаев проведе телефонен разговор с арменския си колега Арарат Мирзоян, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Двамата министри са обсъдили състоянието и перспективите за развитие на отношенията между Киргизстан и Армения. Те са обменили и мнения по ключови въпроси от регионалния и международния дневен ред, съобщи външното министерство в Бишкек.

Кулубаев и Мирзоян са изразили взаимен интерес от поддържането на редовни политически и икономически контакти с цел укрепване на високото ниво на двустранните отношения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/СХТ/

