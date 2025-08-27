Подробно търсене

АРМЕНПРЕС: Киргизстан поздрави Армения за споразумението от Вашингтон

Атанаси Петров
Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван,  
27.08.2025 20:34
 (БТА)

Арменският външен министър Арарат Мирзоян разговаря днес по телефона с колегата си от Киргизстан Жеенбек Кулубаев, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Според информация от министерството на външните работи в Ереван, Кулубаев е поздравил Мирзоян за споразумението, подписано във Вашингтон между Армения и Азербайджан. 

От своя страна Мирзоян е представил подробности за договореностите, включително възможностите, произтичащи от парафирането на споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Армения и Азербайджан, както и отблокирането на регионалната инфраструктура.

Двамата са обсъдили и двустранното партньорство между Армения и Киргизстан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/СХТ/

Към 22:02 на 27.08.2025 Новините от днес

