АРМЕНПРЕС: Киргизстан поздрави Армения за споразумението от Вашингтон

Арменският външен министър Арарат Мирзоян разговаря днес по телефона с колегата си от Киргизстан Жеенбек Кулубаев, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Според информация от министерството на външните работи в Ереван, Кулубаев е поздравил Мирзоян за споразумението, подписано във Вашингтон между Армения и Азербайджан.

От своя страна Мирзоян е представил подробности за договореностите, включително възможностите, произтичащи от парафирането на споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Армения и Азербайджан, както и отблокирането на регионалната инфраструктура.

Двамата са обсъдили и двустранното партньорство между Армения и Киргизстан.



