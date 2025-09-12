Подробно търсене

Александър Евстатиев
АРМЕНПРЕС: САЩ ще предоставят на Армения първия транш в размер на 145 милиона долара съгласно споразуменията във Вашингтон
Арменският вицепремиер Мъхер Григорян (вдясно) и Брендън Ханрухан, старши служител на Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ. Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван,  
12.09.2025 23:21
 (БТА)

Арменският вицепремиер Мъхер Григорян прие делегация, водена от Брендън Ханрухан, старши служител на Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ. Посланикът на САЩ в Ереван Кристина Квиен също присъства на срещата, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. 

Григорян приветства гостите и оцени високо споразуменията, постигнати по време на срещите във Вашингтон на 8 август. Той изрази надежда, че чрез съвместни усилия двустранните отношения ще се развиват допълнително в рамките на подписаните меморандуми за разбирателство между Армения и Съединените щати. 

Страните обсъдиха регионалното развитие, перспективите за деблокиране на комуникациите и подчертаха значението на проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

Ханрухан обяви, че, в сътрудничество с Конгреса, Съединените щати възнамеряват да предоставят на Армения помощ от 145 милиона долара.

Той отбеляза, че това е първият транш, насочен към изпълнението на проекта „Пътят на Тръмп“ и други споразумения, постигнати на 8 август, в подкрепа на инвестициите в търговията, инфраструктурата, веригите за доставки на минерали и трансграничната сигурност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/ВТ/

