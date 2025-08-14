Подробно търсене

АРМЕНПРЕС: Ще бъдат създадени работни групи за изпълнението на мирното споразумение между Армения и Азербайджан, заяви арменски министър

Габриела Иванова
Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван ,  
14.08.2025 14:37
 (БТА)

Министърът на териториалното управление и инфраструктурата на Армения Давид Худатян заяви, че скоро ще бъдат създадени работни групи за изпълнението на споразумението от Вашингтон между Армения и Азербайджан, което предвижда възстановяване на транспортните връзки, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. 

Работните групи ще бъдат формирани в най-кратки срокове, каза Худатян, без да посочи конкретна дата. Пътищата, минаващи през арменска територия, ще останат под юрисдикцията и суверенитета на Армения, подчерта той.

Що се отнася до ползите от споразуменията за Армения, Худатян заяви, че страната ще получи достъп до блокирани сега пътища, като същевременно ще запази своята териториална цялост, суверенитет и контрол върху територията си.

"Първоначалното подписване на мирното споразумение ни доближава с няколко крачки до мир - събитие, което вярвам, че е дългоочаквано, радостно и от голямо значение за всеки арменски гражданин", допълни той.

Худатян уточни, че възстановяването на транспортните връзки е двустранен процес и пътищата, преминаващи през Азербайджан, ще бъдат отворени за Армения. Допълнителни подробности по техническите въпроси ще бъдат предоставени по-късно.

Министърът изрази увереност, че азербайджанската окупация на суверенна арменска територия ще приключи в резултат на процеса по демаркация. 

"Завършеният процес по демаркация в Кирaнц, както и предишните успешни стъпки, вдъхват увереност, че процесът ще продължи и въпросите ще бъдат решени", посочи той.

Освен това Худатян изрази надежда, че арменските затворници, държани в Азербайджан, ще бъдат освободени в рамките на мирния процес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/НС/

