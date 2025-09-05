АЗЕРТАДЖ: Делегации на Азербайджан и Армения си размениха посещения

Делегации на Армения и Азербайджан, водени от вицепремиерите на двете страни, Мъхер Григорян и Шахин Мустафаев, си размениха взаимни посещения, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

В съответствие със споразуменията, постигнати във Вашингтон на 8 август 2025 г., страните обсъдиха въпроси, свързани с определянето на границите и разминирането на съответните участъци от граничната линия, както и възстановяването и изграждането на необходимата инфраструктура и сроковете за тяхното изпълнение.

Ръководителите на делегациите обмениха мнения относно организацията на следващото заседание на Държавната комисия за определяне на държавната граница между Азербайджан и Армения и Комисията за определяне на държавната граница и пограничната сигурност между двете страни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)