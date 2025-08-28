В Казанлък отличиха археолозите Меглена Първин и доц. д-р Милена Тонкова за приноса им в изследването и популяризирането на тракийската култура

За първа година по време на Празниците в Долината на тракийските царе в Казанлък отличиха двама археолози, дали своя принос в изучаването и популяризирането на тракийската памет и култура. Носител на традиционната награда на името на проф. Александър Фол за изключителен принос в изучаването на бита и културата на древните траки стана Меглена Първин, завеждаща отдел „Археология – Античност“ в местния Исторически музей „Искра“. По инициатива на кмета на общината Галина Стоянова беше връчена и специална награда за научен и обществен принос в съхраняването, изследването и популяризирането на тракийската културна памет, с която Община Казанлък отличи доц. д-р Милена Тонкова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (БАН).

Отличията бяха връчени от Галина Стоянова по време на официалната церемония по откриване на празниците край Казанлъшката гробница.

Приемам тази награда като признание за моята работа като музеен работник и археолог, каза Меглена Първин. Тя подчерта, че отличието е изключително задължаващо не само заради името на проф. Александър Фол, а и заради личностите, които до момента са били лауреати на наградата. Със своите професионални постижения за мен те са пример и този пример задължава да се опитвам да вървя по техните стъпки, посочи тя. Тя поздрави всички свои колеги, които опазват, проучват и популяризират тракийското културно наследство и им пожела здраве и сили в това интересно, но предизвикателно поприще.

Доц. д-р Милена Тонкова посочи, че всички археолози са винаги изключително добре приети в Казанлък и имат пълното съдействие от местните си колеги, за да работят с фондовете, архитектурата на гробниците и с всички артефакти. Искам да поздравя Община Казанлък и ръководството, както и Историческия музей за това, че вече дълги години поддържат ежегодната научна конференция, посветена на тракийската култура и издават докладите от тези конференции, допълни тя и отбеляза, че това е единственото издание в момента, което излиза непрекъснато и всеки, който се занимава с културата и бита на траките, може да представи своите открития и наблюдения.

Меглена Първин е родена в Казанлък. От 2005 г. до днес работи в Исторически музей „Искра“, където от 2010 г. завежда отдел „Археология – Античност“. Научните ѝ интереси са в областта на тракийската археология и по-специално въоръжение, гробнична архитектура и погребални практики. Била е член на екипа на доц. д-р Георги Китов и е участвала в проучванията на най-емблематичните паметници на тракийската монументална гробна архитектура в Казанлъшката долина, както и в разкопките му в Ямболско, Хасковско и Сливенско. Меглена Първин е била част и от екипа на доц. д-р Георги Нехризов, който провежда на територията на Казанлъшката долина едни от най-мащабните системни теренни издирвания за попълване на археологическата карта на района. От 2012 г. е организатор на ежегодната конференция на музей „Искра“ „Проблеми и изследвания на тракийската култура“ и съставител на едноименната поредица от сборници със статии. Автор е на над 40 научни публикации и участник в български и международни научни форуми.

Доц. д-р Милена Тонкова е родена в Стара Загора. От 2004 г. е доцент в секция „Тракийска археология“ в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. От 2010 г. е член на Научния съвет на НАИМ при БАН и член на Съвета за теренни археологически проучвания при Министерство на културата. Научните ѝ интереси са в сферата на ювелирното майсторство и художествената обработка на метала в Тракия, на селищната археология и на тракийските култови и погребални практики. Хоноруван преподавател в Нов български университет (в периода 1999-2007 г.) и в СУ „Св. Кл. Охридски“ (в периода 1995-2022 г.). Под нейно ръководство са проведени около 70 теренни археологически проучвания. Ръководител е на множество научни проекти и участник в редица организационни екипи на международни и национални, научни и приложни изложби. Организатор и участник в над 60 представителни научни форуми в България и чужбина. Автор на близо 160 научни публикации и носител на редица отличия.

Наградата „Проф. Александър Фол“ е учредена през 2006 година по предложение на екипа на Исторически музей „Искра“ и с решение на местния Общински съвет. Тя се присъжда за принос в проучването и изследване на тракийската култура в Казанлъшката долина и носи името на основателя на Института по тракология към БАН през 1972 година проф. Александър Георгиев, по-известен с псевдонима Александър Фол. От 2016 година статутът на статуетката с лика на Орфей е разширен за научна дейност на територията на цялата страна, а това е годишно отличие, което за пръв път се дава за принос в проучването и изследването на тракийската култура в национален мащаб.

Първият носител на наградата е покойният български археолог д-р Георги Китов, откривател на златната маска на тракийския цар Терес и на гробницата на владетеля на Одриското царство Севт III. През годините носители на статуетката са били спътницата на д-р Китов Диана Димитрова, съоткривателят на тракийската столица Севтополис ст.н. с. Мария Чичикова, проф. д-р Иван Маразов, проф. Николай Овчаров, проф. д-р Валерия Фол и други български учени, посветили своето дело на изучаване на древните траки. Посмъртно наградата е присъдена и на Гергана Табакова – Цанова, дългогодишен уредник и директор на Исторически музей „Искра“.

С тази награда Община Казанлък отдава дължимото на делото проф. Александър Фол, след чиято кончина по негово желание прахът му е разпръснат над едно от древнотракийските светилища – Мегалита на Богинята - майка в Сърнена Средна гора над казанлъшкото село Бузовград.