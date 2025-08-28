Подробно търсене

Челси се споразумя с Манчестър Юнайтед за трансфера на Алехандро Гарначо

Георги Крумов
Алехандро Гарначо ще премине в Челси / снимка: Martin Rickett/PA via AP
Лондон,  
28.08.2025 21:42
 (БТА)

Световният клубен шампион Челси постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на нападателя Алехандро Гарначо. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Сделката ще бъде на стойност приблизително 40 милиона лири, като в тази сума влизат и бонуси. Аржентинският национал пък ще подпише договор за седем години със "сините".

Към Гарначо имаше интерес от клубове от Саудитска Арабия и от Байерн Мюнхен, но той се надяваше на сделка с Челси, каквато все пак се случи след повече от месец преговори.

 

 

/ГК/

