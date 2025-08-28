Подробно търсене

Асен Даскалов
Ник Волтемаде е пред трансфер в Нюкасъл
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
28.08.2025 21:28
 (БТА)

Ник Волтемаде е пред трансфер в Нюкасъл, съобщава ДПА в четвъртък. 

23-годишният нападател на Щутгарт беше свързван с преминаване в Байерн Мюнхен, но съвсем скоро ще подпише договор с клуба от Висшата английска лига.

Дейли Мейл и други британски медии също потвърдиха за сериозния интерес от страна на "черно-белите" към национала на Германия. 

Нюкасъл се нуждае спешно от нов нападател, след като Александър Исак отказа да играе за отбора и желае да облече екипа на Ливърпул. Щутгарт поиска огромна сума от Байерн за правата на Волтемаде и това провали трансфера.

Очаква се и Щутгарт да купи нов футболист на мястото на Ник Волтемаде преди края на летния трансферен период.

/ГК/

