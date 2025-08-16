Шефове на Щутгарт обявиха, че преговорите за преминаване на Ник Волтемаде в Байерн Мюнхен са завършили

Шефовете на Щутгарт обявиха, че преговорите за трансфер на Ник Волтемаде в Байерн Мюнхен са приключили.

"Ник Волтемаде ще играе за Щутгарт през следващия сезон; въпросът е приключен. Съобщихме това съвместно в сряда", каза изпълнителният директор Александър Верле пред Скай преди началото на мача за Суперкупата на Германия между двата отбора в събота вечерта.

Спортният директор на носителя на купата на Германия Фабиан Волгемут изрази подобно мнение.

"Фактите са ясни и недвусмислени: въпросът е приключен и Ник Волтемаде ще продължи да играе за нас след това лято", каза той пред германските медии.

Спортният директор на баварците Кристоф Фройнд каза, че трансферният период остава отворен до 1 септември.

"Трансферите са възможни до тази дата", отбелязва той.