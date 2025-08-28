Общинските съветници в Исперих приеха всички точки от редовното си заседание.

Общинският съвет прие Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината за периода 2025-2027г. и Годишен план за изпълнение на Стратегията за 2025 г.

Приет беше Общинският годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на общината.

По време на заседанието общинските съветници гласуваха Основно училище „Васил Левски“ в исперихското село Тодорово да бъде закрито.

Гласувана беше докладна записка относно избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници.

Съветниците приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

Гласувано беше да се прекрати на концесионен договор № 1 от 23.08.2004 год. за предоставяне на концесия на водоем „Чакмаклък“ в гр. Исперих.

В рамките на днешното заседание съветниците приеха документ относно обявяване на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 1000 в квартал 16 по регулационния план на с. Йонково за публична общинска собственост.

Одобрен беше и документ във връзка с продажба на общинско жилище.

Съветниците дадоха съгласие да бъде увеличен броят на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“.