Зайци роботи помагат в борбата с инвазивен вид змии във Флорида

Роботизирани зайци помагат в борбата с инвазивен вид питони във Флорида, съобщава Асошиейтед прес.

Зайците изглеждат, движат се и дори миришат като истинските пухкави зайци от националния парк „Евърглейдс“, които бирманските питони обичат да ядат. Но тези зайчета са роботи, предназначени да примамват гигантските инвазивни змии навън от техните скривалища.

Инициативата е част от усилията на Агенцията за управление на водите в Южна Флорида за контрол на популацията на питоните в националния парк „Евърглейдс“. Змиите унищожават местните видове с ненаситния си апетит – властите съобщават, че бирманският питон е намалил с 95% числеността на малките местни бозайници и е убил хиляди птици.

„Премахването им не е трудно. Трудността е в това да ги открием,“ обяснява Майк Къркланд, специалист по инвазивни животни от агенцията. „Те се сливат много добре с терена.“

Тази година Агенцията за управление на водите и изследователи от Университета на Флорида са разположили 120 роботизирани зайци в парка като експеримент. По-рано се е опитвало да се използват живи зайци като примамка, но това изисква твърде много време и ресурси, допълва Къркланд.

Роботите представляват преустроени играчки, които излъчват топлина и мирис и извършват естествени движения, за да приличат на истински зайци. „Изглеждат напълно реалистично,“ казва Къркланд. Те се захранват със слънчева енергия и могат да се включват и изключват дистанционно. Зайците се поставят в малки клетки, наблюдавани от видеокамери, които подават сигнал, когато в близост се появи питон.

„Тогава изпращаме подизпълнител да премахне змията,“ обяснява Къркланд.

Бирманските питони не са местен вид за Флорида. Те са внесени като домашни любимци, но много успяват да избягат или биват пускани на свобода от собствениците им, когато пораснат твърде големи. Според Комисията за опазване на дивата природа на Флорида женският питон може да снесе между 50 и 100 яйца наведнъж, като бременността трае 60–90 дни.

Точният брой на бирманските питони във Флорида е трудно да се определи. Геологическият топографски институт на САЩ дава приблизителна цифра „десетки хиляди“, докато други оценки стигат до 300 000. Змиите имат малко естествени врагове, въпреки че често се сблъскват с алигатори, а рисове и койоти понякога ядат яйцата им.

Всяка година Комисията по дивата природа организира предизвикателство с парични награди за най-много уловени питони, най-дълга змия и други категории. През юли тази година 934 души от 30 щата са участвали, уловили са 294 питона, а голямата награда от 10 000 долара е присъдена на участник, който е заловил 60 змии.

Все още е рано да се прецени ефективността на проектa с роботизираните зайци, но властите са оптимисти.

„Тази част от проекта е в начален етап,“ казва Къркланд. „Но сме уверени, че ще проработи, след като имаме достатъчно време да усъвършенстваме някои от детайлите.“