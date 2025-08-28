Левски постигна първи успех в квалификационния кръг на Шампионската лига по футзал

Подробно търсене

Асен Даскалов
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
28.08.2025 21:07
 (БТА)

Футзал клуб Левски постигна първа победа в квалификационния кръг на Шампионската лига. "Сините" се наложиха с 5:2 срещу ФК Европа в "Арена 888 София".

Димитър Димитров откри резултата в самото начало на мача, а Павлин Кузов увеличи преднината в полза на българския участник.

Луис Консилиеро върна един гол за ФК Европа, но Милош Милано възстанови аванса от два гола за Левски. 

След почивката попадения на Кузов и Мартин Асенов направиха резултата 5:1. Наофал Ел Андалуси оформи крайното 5:2 три минути преди финала на срещата.

Левски има победа и загуба в турнира до момента и се намира на трето място в класирането. На 30 август "сините" ще се изправят срещу беларуския Витен Орша. 

Футзал, Шампионска лига, квалификационна група "Е" в София

Левски (България) - ФК Европа (Гибралтар)        - 5:2
 
ТСВ Вайлимдорф (Германия) - Витен Орша (Беларус) - 3:3

27 август:
Витен Орша (Беларус) - ФК Европа (Гибралтар)  - 10:1   
ТСВ Вайлимдорф (Германия) - Левски (България) - 7:1 

30 август:
16:00 часа 
ФК Европа (Гибралтар) - ТСВ Вайлимдорф (Германия)

19:00 часа 
Левски (България) - Витен Орша (Беларус)

* Само победителят в групата продължава напред в турнира.

/АД/

