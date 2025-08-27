Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига с поражение от първенеца на Германия

Футзал клуб Левски започва участието си в квалификационния кръг на Шампионската лига с поражение от 1:7 срещу германски първенец ТСФ Вайлимдорф. "Сините", които домакини в "Арена 8888 София" на срещите от квалификационна група "Е" успяха да поведат в резултата с точен удар на Данило Васов в 7-ата минута.

Германците след това реализираха седем безответни гола, като Мергим Дервишай и Кенеди Рибейро се разписаха по два пъти.

В другата среща от групата Витен Орша от Беларус се наложи с 10:1 над ФК Европа от Гибралтар.

От клуба ще монтират специална видеостена в "Арена 8888 София", на която привържениците на отбора ще могат да наблюдават реванша от турнира Лига на конференциите на "сините" срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия) на 28 август от 20:30 часа след края на втория двубой на тима в групата срещу ФК Европа, който е с начален час 19:00.

Билети се продават онлайн на https://www.kupibileti.bg/bg/category/134 както и на касите на "Арена 8888 София", които ще бъдат отворени в 14:00 часа в деня на мачовете.

Пакетен билет и за трите състезателни дни струва от 25 до 55 лева, а за всеки отделен ден пропуските са с цени между 10 и 20 лева, като сектор D на залата е запазен за гостуващи запалянковци.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно без право на място. Билетите за деца от 8 до 14 години са по 1 лев на ден.

ФУТЗАЛ, Шампионска лига, квалификационна група "Е" в София

днес:

Витен Орша (Беларус) - ФК Европа (Гибралтар) - 10:1

ТСВ Вайлимдорф (Германия) - Левски (България) - 7:1

28 АВГУСТ:

16:00 - ТСВ Вайлимдорф - Витен Орша

19:00 - Левски - ФК Европа

30 АВГУСТ:

16:00 - ФК Европа - ТСВ Вайлимдорф

19:00 - Левски - Витен Орша

* само победителят в групата продължава напред в турнира.