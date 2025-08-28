Започнаха 20-ите Празници в Долината на тракийските царе, посветени на културно-историческото наследство на Казанлъшкия регион

С тържествено откриване край Казанлъшката гробница започна 20-ото издание на Празниците в Долината на тракийските царе, посветени на тракийския бит и културно-историческото наследство на региона. Официални гости бяха зам.-областните управители на Стара Загора Петко Карагитлиев и Левент Палов, представители на общинската администрация и на културни институти, общински съветници, както и Царица Роза 2025 Мария Шамбурова и подгласничките ѝ Константина Костадинова и Таня Чипилска.

Двадесет години са следа, която доказва необходимостта от все по-широко популяризиране на тракийската култура в нашия регион, каза кметът на общината Галина Стоянова. Това е цивилизация, която е световна, затова наш е дългът да я популяризираме и да разпространяваме това наследство далеч извън пределите на България, подчерта тя. Кметът отбеляза, че тази година Празниците ще продължат две седмици не защото това е тяхното 20-о издание, а защото се развиват и напомни, че същото се случва ежегодно и с Празника на розата.

Стоянова посочи, че траките са ни завещали много богата култура, част от която все още незиследвана, затова и проучванията в Долината продължават. „Ние сме наистина длъжници към тях, които са все още неразгадани и на много от въпросите за тях все още не е отговорено. Това е и идеята на Празниците – да показваме новите открития“, посочи тя. Галина Стоянова благодари на екипа на местния Исторически музей „Искра“ за това, че всяка година правят обектите по-социализирани и достъпни. Кметът изказа благодарност и на всички останали културни институти, които ежегодно участват в програмата на празниците, както и на зам.-кмета Сребра Касева и на отдел „Култура“ в Община Казанлък за организацията. Тя напомни, че предстоящите събития са на различни места в общината – както в Казанлък, така и на брега на язовир „Копринка“ и в комплекс „Долината на тракийските царе“. Целта на Община Казанлък не е просто да прави празници, а да прави достояние тракийската култура и красотата на нашия град и Долина на казанлъчани и на всички гости на града от страната и чужбина, заяви Стоянова.

Откриването продължи с връчване на традиционната награда на името на проф. Александър Фол за изключителен принос в изучаването на бита и културата на древните траки, чийто носител стана Меглена Първин, завеждаща отдел „Археология – Античност“ в местния Исторически музей „Искра“. По инициатива на Галина Стоянова беше връчена и специална награда за научен и обществен принос в съхраняването, изследването и популяризирането на тракийската културна памет, с която Община Казанлък отличи доц. д-р Милена Тонкова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (БАН).

Приемам тази награда като признание за моята работа като музеен работник и археолог, каза Меглена Първин. Тя подчерта, че отличието е изключително задължаващо не само заради името на проф. Александър Фол, а и заради личностите, които до момента са били лауреати на наградата.

Доц. д-р Милена Тонкова посочи, че всички археолози са винаги изключително добре приети в Казанлък и имат пълното съдействие от местните си колеги, за да работят с фондовете, архитектурата на гробниците и с всички артефакти. Искам да поздравя Община Казанлък и ръководството, както и Историческия музей за това, че вече дълги години поддържат ежегодната научна конференция, посветена на тракийската култура.

Поздрав към присъстващите отправи и командирът на 61 Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, който подчерта важността на празниците и поздрави кмета за тяхната дългогодишна организация и развитие.

Вечерта продължи със спектакъла „Бендида – всемогъщата господарка на траките“ на Общински театър “Любомир Кабакчиев“, създаден по програма за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства на Министерство на културата и ще завърши с етно рок изпълненията на талантливите музиканти от група “Етнотикс”.