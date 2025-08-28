Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово гласува Общинският съвет

Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово за 2025 г. бяха подкрепени от Общински съвет – Габрово.

Общинските съветници приеха решение за отпускане на финансова помощ на териториалната организация в Габрово на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Те приеха и решение за одобряване на Общински годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината.

Сред приетите предложенията са и утвърждаване на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум за учебната 2025/2026 година и предложение до министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2025/2026 година.