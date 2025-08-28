Пожарникари, горски служители и доброволци гасят пожар край село Старо Жалелзаре, община Хисаря, съобщиха за БТА от пресцентъра на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

Екипи от противопожарната служба в Хисаря, Пловдив и Карлово, както и Доброволното формирование Хисаря, доброволци от Национален отряд за реакция при бедствия (НОРБ), служители от Държавно горско предприятие и земеделци от района все още се борят с пожара, който гори в землището между Старо Железаре и град Хисаря.

Сигналът е получен в 16:35 този следобед. Към момента в по-голямата си част от периметъра пожарът е овладян. Няма опасност за близки населени места, посочват от РДПБЗН-Пловдив.

За пожара общинска администрация Хисаря съобщава и на своята фейсбук страница, като в съобщението се посочва, че се полагат всички усилия пожарът да бъде локализиран, но заради вятъра огънят може да премине в залесени територии и от общината призоват хората да бъдат внимателни.