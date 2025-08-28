Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига, Карстен Вархолм и Фемке Бол взеха победи в Цюрих с рекорди на турнира

Носителят на шест световни титли Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига, след като спечели наградата от диамант, връчвана на победителя във веригата, за шести път. Американецът триумфира в бягане на 200 метра в заключителния турнир в Цюрих, Швейцария и изпревари в класирането съперника си Лециле Тебого.

Сред другите носители на диаманти, определени в днешния ден, бяха норвежецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. И двамата спечелиха бяганията на 400 метра с препятствия с рекорди на турнира.

Черешката на вечерта бе финалът на 200 метра гладко бягане при мъжете, в който един срещу друг в спора за диаманта се изправиха Ноа Лайлс от САЩ и Лециле Тебого от Ботсвана. И двамата направиха изключителни бягане, но в крайна сметка победата бе за американеца с 19.74 секунди, което му осигури и спечелването на Диамантената лига за рекордния шести път. Тебого остана втори с 19.76 секунди, а трети с 20.14 секунди завърши Александър Огандо от Доминиканската република.

При жените на 200 метра американката Британи Браун защити отличието си от 2024 година с победа с време от 22.13 секунди. Тя остави зад себе си британката Дина Ашър-Смит с 22.18 секунди и Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 22.25 секунди.

В спринта на 100 метра само две стотни от секундата разделиха първите трима. Победител с 9.97 секунди стана американецът Крисчън Коулман. Втори с 9.98 секунди е Акани Симбине от ЮАР, а трети с 9.99 се класира Акийм Блейк от Ямайка.

При жените в същата дисциплина Жулиен Алфред от Света Лусия спечели за втора поредна година генералното класиране. Във финала олимпийската шампионка завоюва първото място с време от 10.76 секунди. Тиа Клейтън от Ямайка завърши втора с 10.84 секунди, а тройката допълни Мари-Жоз Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 10.92 секунди.

Не по-малко интересно бе и в бягането на 400 метра с препятствия, където титлите грабнаха норвенецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. Вархолм спечели първото място с 46.70 секунди, което се оказа и рекорд на турнира. Той изпревари с цели 0.75 секунди Абдеррахман Самба от Катар. Трети с 47.56 секунди остана Езекиел Натаниел от Норвегия.

Бол пък бе безкомпромисна с 52.18 секунди, което също бе рекорд на турнира. Втора на точно една секунда зад нея остана словачката Емма Заплеталова, а в тройката с 53.76 секунди влезе и Андренете Найт от Ямайка.

Много силен резултат бе регистриран и в бягането на 400 метра при жените, което бе спечелено от Салва Еид Насер от Бахрейн. Тя финишира за 48.70 секунди, с което подобри 43-годишния рекорд на Ярмила Кратохвилова на турнира. За Насер това е трети диамант след спечелените през 2018 и 2019 година.

В секторните дисциплини Валъри Олман стана за пети път шампионка в хвърлянето на диск. Американката записа резултат от 69,18 метра и изпревари с над 2 метра Йоринде ван Клинкен от Нидерландия, която остана втора.

При мъжете с 68,89 метра победител стана Миколас Алекна от Литва.

Анди Диас-Ернандес завоюва диаманта за трети път в последните четири години в тройния скок при мъжете. В четвъртия си опит италианецът регистрира 17,56 метра и изпревари с 9 сантиметра Педро Пичардо от Португалия. Трети със 17,42 метра остана Ясер Трики от Алжир.