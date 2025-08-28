Текпетей: "Надявам се да ни се паднат най-добрите отбори"

Героят за Лудогорец - Бърнард Текпетей бе доволен след класирането на тима в основната фаза за Лига Европа. Българският шампион победи с 4:1 Шкендия (Република Северна Македония) след продължения и с общ резултат 5:3 продължава напред.

„Всичко, което мога да кажа, е, че сме щастливи от това, което направихме, защото ние искаме да играем в Европа. Невинаги може да си горд от това, което правиш на терена. Ние трябва да се представяме еднакво добре, както в Европа, така и в българското първенство.

За десети път поред сме част от основната фаза на европейските турнири. Това е достатъчен показател за класата ни и това, което представляваме. По този начин представляваме България по възможно най-добрия начин.

След контузията изобщо не ми беше лесно. Знаех, че ще бъде трудно. Но бях наясно, че като дойде моят момент, ще се промени всичко. Просто не се предавам. Искам да помагам на отбора. Надявам се да ни се паднат най-добрите отбори, на това се надявам и ще подходим с уважение към всеки един съперник“, заяви Бърнард Текпетей.