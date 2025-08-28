Подробно търсене

Направеното в Европа трябва да ни помогне, сигурен е треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев

Асен Даскалов
снимка: Боян Ботев/БТА
Кърджали,  
28.08.2025 23:31
 (БТА)

Изказвания след мача-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите между Арда Кърджали и Ракув Ченстохова (1:2): 

Александър Тунчев (треньор на Арда): 
"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим и да завършим по този начин. Първите 20 минути не бяха добри за нас, но след това се опитвахме да контролираме нещата. Изравнихме и можеше да вкараме и втори гол. После дойде червеният картон - отидохме в другата крайност и загубихме.

Липсваше ни и късмет. Неточностите ни костваха доста. Дори с 10 човека опитвахме да пресираме, но излизаме с гордо вдигната глава от този мач.

Този опит трябва да ни помогне да растем като отбор и индивидуалности. Чака ни труден мач в първенството, не само в неделя, но и следващите седмици. Направеното в Европа трябва да ни помогне.

Във всеки един от мачовете не отстъпвахме на нашите съперници. ХИК и Ракув са отбори с опит. Показахме, че сме им равностойни. Ще направим всичко възможно да достигнем до мачове, които може отново да ни класират в Европа. Няма нищо невъзможно и ще си гоним нашите цели".

/ГК/

