Боян Денчев
НАК Бреда ще опита да привлече Филип Кръстев
снимка: БТА
Бреда,  
28.08.2025 23:49
 (БТА)

Българският национал Филип Кръстев може да се завърне в нидерландската Ередивизи, като интерес към него проявява НАК Бреда, информира журналистът Йоост Блаухоф от месното издание Voetbal International. Клубът има желание да привлече юношата на Славия, а окончателното решение за бъдещето му ще бъде взето от Сити Футбол Груп, който държи правата му.

През изминалия сезон 23-годишният Кръстев игра под наем в Цволе и остави отлични впечатления с изявите си. В момента футболистът поддържа форма в Англия, докато очаква яснота около следващия си клуб.

Кандидати за Кръстев са също и испанските Елче и Жирона. 

/БД/

00:06 на 29.08.2025

