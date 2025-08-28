НАК Бреда ще опита да привлече Филип Кръстев

site.btaНАК Бреда ще опита да привлече Филип Кръстев
Българският национал Филип Кръстев може да се завърне в нидерландската Ередивизи, като интерес към него проявява НАК Бреда, информира журналистът Йоост Блаухоф от месното издание Voetbal International. Клубът има желание да привлече юношата на Славия, а окончателното решение за бъдещето му ще бъде взето от Сити Футбол Груп, който държи правата му.
През изминалия сезон 23-годишният Кръстев игра под наем в Цволе и остави отлични впечатления с изявите си. В момента футболистът поддържа форма в Англия, докато очаква яснота около следващия си клуб.
Кандидати за Кръстев са също и испанските Елче и Жирона.
/БД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина