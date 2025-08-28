Подробно търсене

Асен Даскалов
Остана чувството, че можеше да постигнем повече, заяви вратарят на Арда Кърджали Анатолий Господинов след отпадането от Лигата на конференциите
снимка: Боян Ботев/БТА
Кърджали,  
28.08.2025 23:37
 (БТА)

Изказвания след мача-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите между Арда Кърджали и Ракув Ченстохова (1:2): 

Анатолий Господинов (вратар на Арда):
"Има разочарование. Върнахме се в резултата, а след почивката имахме предимство и атакувахме постоянно. Стана много трудно, след като останахме с 10 футболисти. Горд съм с постигнатото от мен и моите съотборници. 

Остана едно чувство, че можеше да постигнем повече. Те вкараха още във втората минута след щастлив гол с рикошет. Бяхме по-добри. Моите уважения към Ракув, те все пак се борят за титлата в Полша и играят в Европа.

Радващо е, че стадионът ни се пълни. Дадохме всичко, което можехме, но за жалост не се получи. Надявам се да придобием ценен опит от този месец в Европа. Сега концентрацията е изцяло върху първенството. Трябва ни поредица от добри резултати в Първа лига". 

/ГК/

