Остана чувството, че можеше да постигнем повече, заяви вратарят на Арда Кърджали Анатолий Господинов след отпадането от Лигата на конференциите

Изказвания след мача-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите между Арда Кърджали и Ракув Ченстохова (1:2):

Анатолий Господинов (вратар на Арда):

"Има разочарование. Върнахме се в резултата, а след почивката имахме предимство и атакувахме постоянно. Стана много трудно, след като останахме с 10 футболисти. Горд съм с постигнатото от мен и моите съотборници.

Остана едно чувство, че можеше да постигнем повече. Те вкараха още във втората минута след щастлив гол с рикошет. Бяхме по-добри. Моите уважения към Ракув, те все пак се борят за титлата в Полша и играят в Европа.

Радващо е, че стадионът ни се пълни. Дадохме всичко, което можехме, но за жалост не се получи. Надявам се да придобием ценен опит от този месец в Европа. Сега концентрацията е изцяло върху първенството. Трябва ни поредица от добри резултати в Първа лига".