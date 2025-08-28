Подробно търсене

Казинформ: Казахстан е домакин на първия летен фестивал на АСЕАН

Александър Евстатиев
Казинформ: Казахстан е домакин на първия летен фестивал на АСЕАН
Казинформ: Казахстан е домакин на първия летен фестивал на АСЕАН
Снимка: Казинформ
Астана,  
28.08.2025 23:58
 (БТА)

Първият летен фестивал на АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) се проведе в Астана, столицата на Казахстан, като част от честванията на Деня на АСЕАН 2025, съобщава казахстанската новинарска агенция Казинформ. Събитието е организирано от Комитета на АСЕАН в Казахстан, включващ Малайзия, Индонезия, Тайланд и Виетнам, и се проведе в Индонезийския културен център. То отбелязва 58-ата годишнина от основаването на АСЕАН и 11-ата годишнина от присъствието на Комитета в Казахстан.

Фестивалът привлече над 1000 посетители, включително местни жители, привърженици на АСЕАН и членове на дипломатическия корпус. На посетителите бяха представени редица културни мероприятия, включително танцови и музикални изпълнения, както и ревюта на традиционни носии и кулинарни демонстрации.

Посланикът на Малайзия в Казахстан Мохд Адли Абдула подчерта настоящото председателство на Малайзия на АСЕАН в своето встъпително слово и отправи покана към казахстанските граждани да посетят Малайзия.

По-рано беше съобщено, че Казахстан дебютира на филмовия фестивал на АСЕАН с историческия филм „Томирис“.  

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ) 

/ВА/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:35 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация