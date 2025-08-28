Казинформ: Казахстан е домакин на първия летен фестивал на АСЕАН

Първият летен фестивал на АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия) се проведе в Астана, столицата на Казахстан, като част от честванията на Деня на АСЕАН 2025, съобщава казахстанската новинарска агенция Казинформ. Събитието е организирано от Комитета на АСЕАН в Казахстан, включващ Малайзия, Индонезия, Тайланд и Виетнам, и се проведе в Индонезийския културен център. То отбелязва 58-ата годишнина от основаването на АСЕАН и 11-ата годишнина от присъствието на Комитета в Казахстан.

Фестивалът привлече над 1000 посетители, включително местни жители, привърженици на АСЕАН и членове на дипломатическия корпус. На посетителите бяха представени редица културни мероприятия, включително танцови и музикални изпълнения, както и ревюта на традиционни носии и кулинарни демонстрации.

Посланикът на Малайзия в Казахстан Мохд Адли Абдула подчерта настоящото председателство на Малайзия на АСЕАН в своето встъпително слово и отправи покана към казахстанските граждани да посетят Малайзия.

По-рано беше съобщено, че Казахстан дебютира на филмовия фестивал на АСЕАН с историческия филм „Томирис“.

