Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния

Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след поражение с 0:3 при гостуването на ФКСБ в мач-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на втория по сила евротурнир. Вратарят на българския национален отбор беше титуляр и игра 90 минути за носителя на купата на Футболната асоциация на Шотландия, но не успя да помогне на "доновете" да избегнат поражението.

В 44-ата минута Александър Йенсен получи втори жълт и съответно червен картон, а румънският отбор чрез Дариус Олару откри резултата при последвалата след нарушението дузпа.

Седем минути след почивката Олару асистира за Адриан Шут, който също се разписа във вратата на шотландците.

В 59-ата минута Олару оформи класическия успех в полза на ФКСБ. Румънците продължават напред в Лига Европа след общ резултат 5:2.

Абърдийн ще участва в Лигата на конференциите. Жребият за основната фаза на турнира е в петък.