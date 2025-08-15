Косовското правителство одобри отпускането на заем до 2,5 милиона евро за общественото радио и телевизия РТК, изправено пред финансов колапс

Косовското правителство одобри принципно отпускането на заем до 2,5 милиона евро за общественото Косовско радио и телевизия (РТК/RTK), съобщи косовският вестник "Коха диторе". Решението беше взето днес на заседание на правителството, проведено онлайн.

Служители на Косовското радио и телевизия протестираха на 6 август в Прищина заради неизплатени заплати на 700 служители и липса на заделени средства за медията за втората половина от годината. На 23 юли Синдикатът на служителите на Косовското радио и телевизия (SPERTK) информира чуждестранните посолства в Косово и Европейската федерация на журналистите за опасността от финансов колапс на медията заради липсата на работещ парламент.

В Косово на 9 февруари се проведоха парламентарни избори, но от тогава страната е в политическа криза, тъй като нито една от партиите в косовския парламент не разполага с мнозинство от 61 гласа, за да бъде одобрен министър-председател и правителство. Депутатите проведоха 54 неуспешни опита да конституират парламента от 15 април насам.

На 8 август Конституционният съд на Косово даде срок от 30 дни за избирането на председател на косовския парламент чрез явно гласуване, като постанови, че една кандидатура за поста може да бъде гласувана до три пъти. Срокът започва да тече от момента, в който решението бъде публикувано в Държавния вестник на Косово, което все още не е станало.