Всички големи търговски вериги са изписали цените в левове и в евро, част от малките търговци се възползват от гратисния период, показа проверка на БТА в страната

От 8 август цените в България се изписват и в евро, съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, които бяха окончателно приети от Народното събрание на 30 юли и обнародвани на 8 август в Държавен вестник.

Периодът на двойно обозначаване на цените ще бъде една година, като ще приключи на 8 август 2026 г. В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.

Промените в закона въведоха гратисен период от два месеца, в който регулаторите няма да налагат санкции, като така се дава време на бизнеса да се подготви. През това време Комисията за защита на потребителите (КЗП), Националната агенция за приходите (НАП), Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) може да издават само писмени предписания за нарушения като липса на двойното обозначаване на цените в търговските обекти, както и отсъствието на двойното им изписване в касовите бележки. От 8 октомври регулаторните органи ще налагат глоби в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.

Репортерска проверка на БТА в страната показа, че големите търговски вериги вече са изпълнили предписанията за двойно етикетиране, както и повечето от малките търговци. Все още обаче някои от тях изчакват с двойното обозначение на цените.

В Благоевград в повечето хранителни магазини, заведения и търговски обекти цените вече са изписани както в лева, така и в евро. В един от цветарските магазини в благоевградски квартал артикулите бяха с цени в двете валути, а в друг собственичката посочи, че е в процес на подмяна на етикетите и до края на септември всички ще бъдат обновени.

В големите магазини в Бургас цените вече сa обявени в левове и евро, но много от малките търговци ще ползват гратисния период до октомври.

Във Варна голяма част от търговските обекти вече са обявили цените на стоките и услугите и в евро. Изрядни са и заведенията за хранене и кафенетата. В двете валути са обявили цените си и молитвените храмове в града. Ресторантите, предлагащи онлайн услуги, също са обявили цени в левове и в евро. В мобилните приложения за купуване на билети за градския транспорт и за платено паркиране в града цените също са двойно обозначени.

Във Велико Търново повечето търговци вече са изписали цените в лева и евро, а останалите ще се възползват от гратисния период. Затрудненията с изписването на двете цени идват най-вече от това, че няма достатъчно персонал и често пресмятането в евро и поставянето на новите етикети върви успоредно с осъществяването на търговската дейност.

Във Видин в някои магазини е предпочетена подредба, при която цената на първия ред е в лева, а отдолу в евро, в други - обратно. Не са малко търговските обекти, където етикетите са написани на ръка, особено в по-малките магазини и по пазарите.

Във Враца изискването спазват и продавачите на закуски в малки павилиони, както и тези на кооперативния пазар.

В Габрово търговците са готови с поставянето на двойни цени върху стоките, притеснява ги обаче пренастройката на касовите апарати.

В Добрич на кооперативния пазар все още има продавачи, които не са изписали цената на стоката и в единната европейска валута. Двойно са обозначени и цените на входните такси в обектите на Регионалния исторически музей в Добрич.

В Казанлък 71-годишната Верка Иванова коментира, че в някои магазини отгоре е изписана цената в евро, което е заблуждаващо. Според нея преди въвеждането на еврото като официална валута, цените в евро трябва да бъдат изписани с по-малки цифри отдолу на етикета, за да не заблуждават клиентите. Други пенсионери също споделиха, че двойното обозначение е объркващо и им се налага по няколко пъти да проверяват цените на различните стоки.

В Кърджали в по-малките търговски обекти, както и на зеленчуковия пазар, цените не са напечатани, а са написани на ръка.

В Кюстендил част от търговците все още не обявяват цените си в евро. В магазин за битови стоки, управляван от Михаела Караджова, по-голямата част от артикулите вече са с етикети в двете валути. По думите ѝ това е отнело близо месец работа на шестте служителки заради големия брой стоки и управителката изрази опасения за работата на магазина през януари.

В кварталните магазини в Ловеч двойното изписване присъства на по-голямата част от етикетите, но все още има стоки само с цена в левове - основно сезонни плодове и зеленчуци, които скоро ще излязат от пазара.

Повечето търговци в Монтана са поставили вече на стоките цени в лева и в евро, но все още има такива, които не са. Липсата на двойното обозначаване на цените е основно в кварталните магазини. Някои от собствениците им казват, че не знаят за изискването да слагат етикети с двете цени, а други - че са забравили или че ще сложат "когато му дойде времето".

Дребните търговци в Пазарджик все още не са етикетирали цените и в евро.

В Панагюрище и Стрелча започна поетапното въвеждане на двойното етикиране на цените в лева и евро. Въвеждането на цените едновременно в лева и евро създава дискомфорт както за търговците, така и за клиентите, каза Радослава Етова, продавач-консултант в малък хранителен магазин в село Бъта.

В Перник цените в двете валути са изписани и на ръчно изработени картонени етикети от търговците, предлагащи сезонни плодове и зеленчуци на кооперативния пазар.

В Плевен повечето търговски обекти, заведения, салони за красота, пазари за плодове и зеленчуци са въвели двойното етикетиране в лева и в евро. Някои от търговците казват, че ще се възползват от гратисния период и все още не всички стоки са отбелязани съгласно новите изисквания.

В Пловдив в по-малките магазини се разчита на удължения гратисен период до 8 октомври, посочи собственик на квартален магазин. По негови думи повечето клиенти не обръщат внимание и не се затрудняват от двойното изписване на цените върху стоките.

Новият начин на изписване на цените едновременно в лева и в евро вече е въведен и в големи хранителни вериги магазини, търговски обекти, ресторанти, кафенета и заведения в Разград.

Пазари, търговски обекти за хранителни и битови стоки, облекла, обувки, бижута, сувенири и подаръци, както и книжарници, оптики и аптеки в Русе обявиха едновременно цени на стоките и услугите, които предлагат в български левове и евро. Някои обаче трудно се справят с подмяната на етикетите.

В Самоков вече са превалутирали всички такси, които данъкоплатците имат да заплащат. Плащането с евро обаче ще бъде възможно от 1 януари 2026 година.

В Свищов също изискването е спазено във всички големи търговски вериги, а в малките квартални магазини двойното етикетиране е въведено частично.

В много търговски обекти в Силистра вече е въведено двойното обозначение на цените едновременно в лева и в евро.

В Сливен собственици и служители на търговски обекти изразяват недоволство от актуализирането на софтуера на касовите апарати и от допълнителната работа по смяната на етикетите. Те посочват, че в обекти с голям асортимент това е трудоемка задача, особено когато паралелно трябва да обслужват клиенти.

Много малка част от търговците на централния пазар за плодове и зеленчуци в Стара Загора са използвали двойното обозначение на цените. "Все още не се притесняваме, защото има гратисен период. Ще се съобразим с изискванията на закона в най-кратки срокове", коментираха продавачите.

В Троян аптеките, заведенията за бързо хранене, ресторанти и магазини за различни битови стоки вече са обозначили цените и в левове, и в евро.

Масово в търговските обекти в Търговище се спазва изискването за двойно обозначаване на цените и клиентите получават информация за стойността на продукта още от етикета или ценоразписи, окачени на видно място.

Големите вериги магазини, които имат обекти на територията на Хасково са с двойно указани цени още отпреди месец, а клиентите им вече се ориентират бързо за цените.

В някои от магазините за дрехи в Шумен цените на етикетите на стоките са изписани само в лева. Не са обявени цени в евро и при част от търговците с щандове за разхладителни напитки в Шумен. Цените за кафе на вендинг машини също са обявени само в лева.

В заведенията и кафенетата в Ямбол практиките варират - някои менюта съдържат цени и в двете валути, а други само в левове. В отделни обекти персоналът устно информира за еквивалента в евро.