Повечето търговски обекти в Пловдив вече са изписали цените на стоки и услуги в лева и евро

Повечето търговци в Пловдив вече са изписали цените в лева и евро, но някои ще се възползват от гратисния период, показа проверка на БТА. В големите търговски вериги процесът по преетикетиране в двете валути започна преди повече от месец, за да се спази първоначалния срок - 8 август, но в по-малките магазини се разчита на удължения гратисен период до 8 октомври, посочи собственик на квартален магазин. По негови думи повечето клиенти не обръщат внимание и не се затрудняват от двойното изписване на цените върху стоките.

Забавянето в изписването на двете цени идва от това, че често пресмятането в евро и поставянето на новите етикети се осъществява едновременно с търговската дейност, но касовите апарати на много места вече са препрограмирани, така че на бележката да се изписва общата сума и в евро, коментират продавач-консултанти.

В повечето аптеки и дрогерии също е спазено новото изискване за двойните цени. Ресторанти и заведения за хранене в центъра на Пловдив и в областта също са реагирали спрямо първоначалния срок и двойната цена вече е част от менютата.

В някои магазини за дрехи, обувки и чанти в града обаче процесът по преетикиране на стоките все още не е започнал. Като причина за това продавач-консултантите посочват, че поставянето на етикети с двете валути ги затруднява и им отнема много време.

БТА припомня, че промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България са обнародвани в броя на "Държавен вестник" на 8 август, където е записано, че цените в България трябва да бъдат изписани и в евро. През гратисния период до 8 октомври търговците няма да подлежат на глоби за нередности, за да могат да се адаптират към новите условия.