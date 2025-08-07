От утре по закон цените в България трябва да бъдат и в евро, но до 8 октомври няма да има глоби за търговците

Промените в Закона за въвеждане на еврото в България се очаква да влязат в сила от утре, след като бъдат обнародвани в "Държавен вестник". Сред новостите в тях е въвеждане на двумесечен срок, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и евро. В предишния вариант на разпоредбите търговците се задължаваха да въведат двойното обозначаване от 8 август, като при неспазването на този срок се предвиждаха глоби, които сега ще започнат да се налагат от 8 октомври.

Промените в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли. С тях се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на страната ни, определят се ключови за преминаването към единната европейска валута правила, въвеждат се преходни периоди, които ще позволят на гражданите да се адаптират към новата валута.

Измененията в закона, който беше одобрен на 7 август 2024 г., дойдоха, след като пътят за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г. беше открит на 4 юни 2025 г. Тогава Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха "зелена светлина" за това в извънредните конвергентни доклади. На 8 юли Съветът на ЕС във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към валутната зона, което е записано като предпоставка в закона за отложено влизане в сила на различни текстове.

Съгласно текстовете от закона Министерският съвет може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Регламентира се, че цените ще са "придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, позволяващо лесното им разпознаване".

В периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно. При изменение на цените те са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи документи относно наличие на обективни икономически фактори, гласят още разпоредбите.

При окончателното приемане на промените в закона пленарната зала позволи на бизнеса отсрочка до 8 октомври тази година, за да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания, включително двойното обозначаване на цените, настройката на касовите апарати и изискването за големите търговци да публикуват ежедневно списък с крайните продажни цени на предлаганите стоки. До тогава контролните органи няма да налагат предвидените санкции в закона. През гратисния период до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират.

Мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната ще важат до 8 август 2026 година, а не до края на следващата година, както предвиждаха текстовете на първо четене, които бяха внесени от Министерския съвет.

Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева, предвижда законът. Големите търговски вериги ще публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона.

Промените в закона предвиждат лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., според законовите промени.