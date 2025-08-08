Промените в Закона за въвеждане на еврото са обнародвани в "Държавен вестник", от днес цените трябва да бъдат изписани и в евро

Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България са обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник". От днес цените в България трябва да бъдат изписани и в евро.

Поправките в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли. Сред тях е въвеждане на двумесечен срок, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и евро. В предишния вариант на разпоредбите търговците се задължаваха да въведат двойното обозначаване от 8 август, като при неспазването на този срок се предвиждаха глоби, които сега ще започнат да се налагат от 8 октомври.

Народното събрание прие, че търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева. Освен това депутатите решиха големите търговски вериги да публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона.

Министерският съвет може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост.

В закона е записано, че в периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори.

Таксиметрови шофьори

Извършващите таксиметров превоз на пътници трябва да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., решиха още депутатите.

1 януари 2026 г.

Измененията в закона, който беше одобрен на 7 август 2024 г., дойдоха, след като пътят за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г. беше открит на 4 юни 2025 г. Тогава Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха "зелена светлина" за това в извънредните конвергентни доклади. На 8 юли Съветът на Европейския съюз във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към валутната зона, което е записано като предпоставка в закона за отложено влизане в сила на различни текстове.