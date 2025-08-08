В големите магазини в Бургас цените вече сa обявени в левове и евро, много от малките търговци ще ползват гратисния период до октомври

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Бургас  
08.08.2025 18:06
 (БТА)

Големите търговски вериги и обекти в Бургас са обявили цените на стоките и услугите едновременно в левове и евро, показва репортерска проверка на БТА. В по-малките квартални магазини и пазарите за плодове и зеленчуци прилагат частично изискванията за двойно етикетиране на стоките, което влезе в сила от днес. На места цени в евро или липсват, или са написани на ръка – често, нечетливо. 

"До 8 октомври разбрахме, че глоби няма да се налагат за липса на двойни етикети, така че ще имаме възможност да се адаптираме спокойно", заяви собственик на квартален хранителен магазин в Бургас. Той посочи, че при превалутирането не среща особени трудности, а клиентите вече свикват с новото обозначаване. Настройката на касовите апарати за отчитане на цените в левове и евро отнема няколко часа и струва около 80 лева, казаха търговци. При по-старите модели апарати тази процедура е невъзможна и се налага закупуването на нови устройства. Много от собствениците на малки търговски обекти казаха, че не са запознати със сроковете, в които ще трябва да се извърши нова настройка на касовите апарати след приемането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 година.

На пазарите за плодове и зеленчуци липсват цени в евро на част от предлаганите продукти, докато други са обозначени с ръкописни табели. Най-често търговците смятат на момента стойността на стоките в евро, ако клиентите се интересуват, видя репортер на БТА. 

Аптеките и дрогериите в Бургас са въвели двойно обозначаване както на цените по етикетите, така и на касовите бележки поне няколко седмици преди днешния 8 август. Подобна практика се прилага и в магазините за дрехи, обувки и техника, където двойното обявяване присъства както на етикетите, така и в печатните брошури.

В заведенията за хранене и кафенетата се наблюдават различни практики - част от менюта съдържат цени и в двете валути, а в други фигурира само левовата стойност. Персоналът в някои обекти информира устно клиентите за еквивалента в евро. "Често чуждестранни туристи в Бургас смятат, че могат да плащат в евро, но тази валута ще бъде приета официално в България от 1 януари 2026 година. Често ни се случва да обясняваме, че тези двойни цени в менютата са част от период на адаптация и в България все още се разплащаме само с лев", посочи собственик на заведение в центъра на града.

БТА припомня, че промените в Закона за въвеждане на еврото у нас, които вече са обнародвани в "Държавен вестник", предвиждат двумесечен гратисен период до 8 октомври, в който няма да се налагат санкции за липса на двойно етикетиране, за да бъде улеснена адаптацията на бизнеса. Законът урежда и други ключови моменти в прехода към единната европейска валута, включително изискването за ежедневна публикация на крайните продажни цени от големите вериги, както и възможност за временни мерки срещу необосновано поскъпване на стоки от първа необходимост.

Контролът по изпълнението на тези изисквания ще бъде активен след 8 октомври, когато санкциите могат да достигнат от 5000 лева до 1 милион лева при нарушения.

Потребители се ориентират по-лесно в цените след въвеждането на двойно етикетиране

Двойното обозначаване на цените в левове и евро помага на част от потребителите в Бургас да се ориентират по-лесно при пазаруване, показва допитване на БТА до клиенти на търговски обекти в града. Част от анкетираните подчертаха, че обявените в евро цени им дават възможност да сравняват стойността на стоките и услугите с тези в други европейски държави.

Други посочиха, че все още изчисляват основно в левове и възприемат цените в евро като допълнителна информация. Някои потребители отбелязаха, че при определени стоки стойността в евро изглежда по-ниска от тази в левове, но уточняват, че това е въпрос на възприятие, а не на реална разлика в цената.

Не липсват и случаи, в които клиентите се заблуждават от двойното етикетиране и бъркат цената в евро с това, което трябва да заплатят на каса в левове. Затова и често се изненадват от сметката си, отбелязаха продавачи в магазини на дребно.

Интернет търговци

"Преходът към двойно обозначаване на цените в лева и евро в нашия онлайн магазин протича гладко, тъй като системата ни позволява автоматично актуализиране на валутните курсове. Това улеснява както българските клиенти, които все още предпочитат да пазаруват в левове, така и чуждестранните потребители, свикнали с еврото", коментира собственик на електронен магазин за козметика в Бургас.

За нас въвеждането на двойно обозначаване на цените в лева и евро беше въпрос основно на софтуерна настройка, която реализирахме за един ден, каза собственик на онлайн магазин за спортни стоки. По думите му, обозначаването на цените в онлайн платформите за търговия се случва сравнително бързо затова и повечето онлайн магазини са описали стойността на стоките и в двете валути още в началото на лятото. 

/ИЦ/

