Пазари, магазини, фризьорски салони и фитнес зали в Русе обявиха цени в лева и в евро, някои обекти обаче тепърва сменят етикетите

Пазари, търговски обекти за хранителни и битови стоки, облекла, обувки, бижута, сувенири и подаръци, както и книжарници, оптики и аптеки в Русе обявиха едновременно цени на стоките и услугите, които предлагат в български левове и евро. Някои обаче трудно се справят с подмяната на етикетите. Това показа репортерска проверка на БТА.

"Дали са ни указания за точния курс и е много лесно да се сметне. Нямаме проблеми в това отношение. До края на годината ще е така", каза за БТА производителят на земеделска продукция Бари Хебибов, който предлага стоката си на пазара, познат като Американското пазарче, на площад "Доктор Мустаков" в центъра на Русе.

Фризьорски салони и фитнес зали също са изписали цените на услугите, които се предлагат в тях, в евро и лева.

"100 лева струваше да се направят настройките, които бяха необходими на касовия апарат, за да излиза касов бон с цена в лева и евро. Най-вероятно това ще се повтори и на Нова година", коментира за БТА собственичката на фризьорски салон Елисавета Петкова.

Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България бяха обнародвани в "Държавен вестник" на 8 август. Въпреки това някои от големите вериги хипермаркети въведоха едновременно изписване на предлаганите от тях стоки в лева и евро далеч преди това.

Това вече са направили и редица магазини, заведения за бързо хранене и ресторанти в централната част и кварталите на Русе. Не липсваха и такива, които още не са го направили или само са започнали подмяната на етикетите.

"Започнахме даже през юли, но още не можем да смогнем да сменим всички етикети. Те са хиляди. Всеки ден стоките идват с нови цени и започваме отново да смятаме в български лева, в евро. Сменихме софтуера на касовия апарат. Това също ни струваше 100 лева. Още нямаме обаче програма на компютъра, която да смята в български левове и в евро. Всичко поотделно смятаме и затова става бавно. Всичко това е излишно. На Нова година това пак ще трябва да го правим", каза за БТА продавач-консултантът от магазин за хранителни стоки в централната част на Русе Нели Стефанова.

През гратисния период до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират.