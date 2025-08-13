В Плевен двойното етикетиране в лева и евро е въведено в повечето търговски обекти

В Плевен повечето търговски обекти, заведения, салони за красота, пазари за плодове и зеленчуци са въвели двойното етикиране в лева и евро. Някои от търговците казват, че ще се възползват от гратисния период и все още не всички стоки са отбелязани съгласно новите изисквания, установи репортерска проверка на БТА.

Напълно според законовите изисквания още преди 8 август магазините от международните търговски вериги, както и местни такива, предлагат и двете цени за всяка стока на своите клиенти. Касовите бележки също вече са с посочена сума за плащане в лева и евро.

Объркването настава, когато има промоция. С тези четири цени направо не знам кое и как да гледам, коментира 70-годишна плевенчанка, докато пазаруваше дини на по-ниска цена в голям търговски обект.

Проблемът с двойното етикетиране е осезаем в по-малките търговски обекти, независимо дали са за хранителни стоки, домашни потреби, дрехи и обувки.

Собственичката на квартален магазин за плодове и зеленчуци каза пред БТА, че това преетикетиране я затруднява. Не толкова самото изписване на цените, а това че е възможно всеки ден да се прави промяна, защото пазарът на сезонни плодове и зеленчуци е динамичен.

Квартална книжарница в Плевен вече е напълно готова с новите изисквания. Всяка стока, дори и химикалка на цена от 35 стотинки, е с посочена стойност и в евро.

Започнах да променям цените още преди месец, трудоемко е, особено сега в този период от годината, когато всеки ден зареждам с нова стока за учениците, казва собственичката на книжарницата. Тя допълни, че от няколко дни е закупила калкулатор, който има опция автоматично, с натискането на един бутон, да преобръща цената от лева в евро. Това е голямо удобство, за да не се налага всеки път и за най-дребната сума да разделям на фиксирания курс на еврото. Според жената обаче малкият бизнес ще трябва да инвестира средства, за да отговори на всички законови изисквания, свързани с влизането на страната ни в еврозоната.

Оказа се, че моят касов апарат е модел, за който се смята, че не може да бъде настроен така, че да показва цените на касовите бележки в лева и евро. Не знам защо е така, като в момента е свързан с Националната агенция за приходите, не ми е ясно защо не може да бъде пренастроен. Закупуването на нов апарат ми струва 300 лв., подчерта собственичката на книжарницата. Тя допълни, че се очаква още един немалък разход – закупуването на детектор за фалшиви банкноти. По думите й цената на едно такова устройство е между 200 и 300 лв.

Заведенията в Плевен също вече са започнали процеса на посочване на цени в лева и евро. Дори и сутрешната промоция на кафе е вече изчислена и в евро.

Съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в "Държавен вестник", до 8 октомври е в сила гратисен период без санкции, за да се улесни адаптацията на бизнеса. След това търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 000 000 лева.